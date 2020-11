Onda i Algímia d'Alfara, primers campions del Edicom de Trinquet

El 34ª Campionat Interpobles – Edicom de galotxa en trinquet ha viscut aquest cap de setmana la final de segona i tercera. Les finals van ser a Onda, on la setmana vinent es jugarà una nova jornada de finals. Onda i Algímia d'Alfara es van proclamar campions. En Segona, el campionat va ser per a Onda (Diego, Paco, Álvaro i Pedro), que va guanyar 70-65 a Moixent (Abel, Rubén, Jaime i José) en un duel de quasi dos hores i amb esportistes molt joves i entrenats en els clubs.

Amb una gran dosi de bona pilota, Onda i Moixent van lluitar per cada quinze. Es va posar per davant Moixent amb 10-15, però Onda empatava. Moixent va respondre en el següent joc, trencant en el següent per a sumar després 15-25. En aquest punt, Onda va reaccionar aconseguint un empat per al 25 iguals i posant-se fins i tot per davant (25-30). Però Moixent anava a respondre a tot i va trencar la resta (igual a 30), la qual cosa també va fer llavors Onda (35-30), que va afegir de nou més adrenalina per a posar-se a dues. Moixent va ser capaç de respondre igualant la partida de nou (40-40), i posar-se per davant amb 45-40. Onda va respondre empatant novament, però Moixent va sumar dos jocs més i va posar la partida al seu favor 55-45.

Era el moment clau del duel, i Onda va haver de reaccionar. Els locals van trencar i van sumar el 50, per a empatar després. Continuava havent-hi partida. Onda va aprofitar el ritme per a continuar sumant (60-55), però Moixent va empatar a 60. En els dos següents jocs, primer Onda i després Moixent van trencar, i l'igual a 65 va il·luminar el marcador d'una gran final. Finalment, Onda des de la resta va aconseguir apuntar-se la victòria després de quasi dues hores de duel. La partida va ser espectacular, i els sis jugadors van destacar pel seu joc, descaradura i qualitat, en una final per al record dels presents, ja que només els jutges, entrenadors i jugadors reserves van poder gaudir d'aquesta gran final.

En la final de Tercera, per part seua, Llíria (Terio, José i José Vicente) es va enfrontar a Algímia d'Alfara (Miguel,Cristian i Luis), i els del Camp de Morvedre es van emportar el títol guanyant 45-70. Els d'Algimia amb un equip més jove es van distanciar en el primer tram de la partida per a jugar amb més tranquil·litat la final. Els de Llíria que comptaven amb la baixa de David Puchol, els va costar entrar en la partida però a poc a poc van entrar per a barallar aquesta final. Terio va ser el millor jugador del seu equip mentre que en l'equip d'Algimia, els tres jugadors van tindre moments molt brillants encara que els va faltar regularitat, per a tancar la final.

Finalment, es va tancar la jornada amb el lliurament de premis, que van entregar el regidor d'Esports d'Onda, José Vicente Iserte, així com Pedro López, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana.





Baronia i Patriarca es citen en la final més important



Aquestes formacions reediten la final viscuda en la última temporada, i que en aquell cas fou favorable per als del Camp de Morvedre. El trinquet municipal d'Onda serà on s'enfrontaran enguany, a partir de les 16:30 hores el dissabte 21 de novembre, pel títol absolut de les categories que es juguen en trinquets. Tal i com marquen els criteris de sanitat, les finals estan jugant-se a porta tancada, de manera que es disputaran sense públic. Per part de l'Alfara de la Baronia, que defensa el títol, que ja tenia el pas assegurat a la gran final en la penúltima jornada de la lliga, ha tancat la primera fase del torneig empatat en la primera posició amb els seus rivals de l'Horta Nord.

En principi els jugadors que formaran per Baronia seran David, Javi i Raul, mentre que en per el Patriarca jugaran Boina, Pepet i Manuel. Els dos equips saben ja el que és guanyar el trofeu més prestigiós de la temporada d'hivern, ja que Baronia es va proclamar campió en el 2017 i 2019, mentre que els del Patriarca també s'emportaren el trofeu en el 2018.

A continuació de la gran final, i tancant la jornada, es disputarà la final de quarta A, on es jugaran la copa de campions la segona formació del club local, Onda. Els de la Plana, que juguen la final en casa, comptaran amb Alex, Oscar, Vicente i Jose Luis, mentre que l'Ajuntament de Massalfassar tindrà a Ruben, Ramon, Manolo, Felip i Clemente. La partida començarà en quan finalitze la corresponent a primera, a partir de les 18 hores.