Salelles II i Ximo avancen als quarts del mà a mà de raspall

Salelles II i Ximo són els últims quartfinalistes del XXXIV Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat de raspall. Ambdós pilotaris es van classificar ahir a Bellreguard en dues partides que van tancar els octaus de final. En la següent ronda, Salelles II jugarà contra Iván, i Ximo davant l'actual campió, Moltó.

Primer va ser el torn per a la sorpresa, ja que Salelles II es va desfer de Pablo, cap de sèrie i en conseqüència favorit. El 25-10 que va reflectir el lluminós va ser producte d'una partida dura físicament, amb molta pilotada en jugar els dos pilotaris en posicions enrederides.

Per la seua banda, Ximo va véncer a Lorja per 25-10 en una partida amb també molta pilotada, a causa de l'esforç de l'alzirenc en tornar cada envit enviat per Ximo.

Tanmateix, la Copa 2 Comunitat de l'Esport – Caixa Popular ja coneix les seus i dates per desvetlar el campió en ambdues modalitats. Demà es disputaran les semifinals a Vila-real –escala i corda–, i El Genovés –raspall–.

Pelayo serà l'escenari de la final d'escala i corda el pròxim diumenge, dia 22 de novembre, mentre que Xeraco acollirà l'última partida en raspall, el pròxim dilluns, dia 23 de novembre.