Colp d'autoritat de Puchol II i De la Vega en l'Individual

Després de no poques sorpreses, la lògica ha tornat al Campionat Individual Bankia d'escala i corda amb les victòries de Puchol II i De la Vega en les eliminatòries que ahir van tancar els quarts de final al trinquet Pelayo. A més a més, ambdues partides es van resoldre amb claredat.

Puchol II va ser el primer que va accedir a la penúltima ronda en superar a Santi per 60-20. El de Vinalesa va ser el de sempre, un pilotari segur, expeditiu i amb infinitat de recursos per a afrontar qualsevol situació. El mitger de Finestrat també va intentar ser el que acostuma, però el seu rival no el va deixar.

Les opcions de Santi exigien guanyar metres i carregar des de la posició pròpia dels mitgers, però Puchol II va tirar de tècnica per a evitar-ho. Després dels primers parcials més igualats, la diferència entre ambdós contendents va ser molta.

A continuació, De la Vega es va desfer de Giner pel tanteig de 60-35 en una eliminatòria on el pronòstic no estava tan clar, però el d'Almussafes també va realitzar una demostració de facultats i recursos mentre que el rest de Murla no va trobar la manera de contrarestar les bones maneres del rival.

La capacitat de De la Vega per a jugar amb les dues mans, a més triant la millor opció, va ser decisiva en el desequilibri. També la feta de dau, on el vencedor va estar més afinat per a ubicar la pilota en el lloc on Giner tindria més dificultat per a restar. En definitiva, un va fregar la perfecció i l'altre va patir per no poder desenvolupar el nivell que està oferint des de fa mesos.



Copa 2

L'activitat en la pilota d'elit continua hui al mateix trinquet Pelayo on es disputarà la final de la Copa 2 Comunitat de l'Esport - Caixa Popular d'escala i corda que enfrontarà a Ferrer i Conillet contra Julio Palau i Carlos. La partida es jugarà a porta tancada, però es podrà seguir en directe per À Punt a les 11.30 hores.