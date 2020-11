Un altre recital de Conillet per a aconseguir la Copa 2 amb Ferrer

La Copa 2 Comunitat de l'Esport - Caixa Popular ha estat una competició creada per a ajudar al col·lectiu de pilotaris que no van tindre cap ingrés durant el confinament perquè no disposen de fitxa i cobren per partida jugada. A més a més ha estat un aparador perquè alguns puguen demostrar que poden passar a la primera línia de la pilota.

Conillet és un dels que a hores d'ara perfectament podria estar compartint cartell amb les figures més destacades. El mitger d'Orba va tornar a fer un recital ahir al trinquet Pelayo, on es va disputar la final de la competició d'escala i corda. I amb la bona aportació del seu escaleter Ferrer, els seus rivals Julio Palau i Carlos solament van estar capaços de sumar tres jocs en el marcador definitiu de 60-30. Una vegada a més, a Conillet li va eixir la pilota com un tir, a més ben correguda de mà i en la direcció adequada per a complicar la vida als de l'altre costat de la corda. No solament això, el mitger va cobrir perfectament la dreta del seu company.

Ferrer va aportar, principalment, seguretat i bones garrotades amb l'esquerra. El de Llíber va treballar per al seu mitger, però també va acabar un bon nombre de quinzes.

Enfront, ni Julio Palau ni Carlos van jugar el que poden. Ambdós van començar gelats i erràtics. Quan per fi van entrar en partida, amb el marcador en 45-15, el títol estava pràcticament adjudicat.



Final de raspall

La final en la modalitat de raspall es disputarà esta vesprada al trinquet de Xeraco, també a porta tancada, com totes les partides programades fins al 9 de desembre, que és el termini que van fixar les autoritats en la prohibició de la presència de públic en els esdeveniments esportius com a mesura per combatre la propagació de la Covid-19. Vicent i Ricardet jugaran contra Momblanch, Murcianet i Nicolás.

Per trajectòria, la parella és favorita. Vicent es troba en un sensacional moment de forma i és un altre jove que està picant a la porta de les grans cites. El trio ha tingut dies de tots els colors, però en el tram final de la competició és quan està oferint el millor rendiment.