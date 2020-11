Puchol II i De la Vega es trobaran en la gran final

És una llàstima que el trinquet Pelayo de València no es puga omplir el pròxim diumenge 29 de novembre d'aficionats en la final del Campionat Individual Bankia d'escala i corda perquè el duel entre Puchol II i De la Vega promet i molt, d'acord amb el nivell que els dos aspirants al títol estan oferint en la competició. Ambdós van aconseguir ahir la passada a la partida definitiva en imposar-se en les semifinals disputades al trinquet de Dénia.

Puchol II va guanyar amb molta solvència a Salva Palau per 60-25 en la primera partida de la vesprada d'ahir. El de Vinalesa va continuar en la seua línia, igual que en les partides anteriors on s'ha mostrat fort, ràpid de reflexos i sobretot molt encertat en les seues pilotades. A Salva Palau, al contrari, la pilota no li va eixir tan forta com per exemple i sense anar més lluny en l'eliminatòria contra Genovés II.

De la segona semifinal, en la qual De la Vega va superar a José Salvador per 60-55, el millor resum és apuntar que la partida va ser senzillament espectacular. Tal vegada la millor partida en anys en el torneig del mà a mà.

Tots els jocs van caure al dau, però en cadascun hi hagué una lluita preciosa. Un pilotari carregava i l'altre restava amb tanta intenció o més. Els peus, la careta i cosir en la muralla van ser els punts més buscats i trobats amb infinitat qualitat, però ací que apareixia la mà de l'altre per a passar-la una altra vegada. I açò des del primer quinze fins al darrer.

Raspall

Pel que fa al Campionat Individual Bankia de raspall, el trinquet de Bellreguard acollirà hui les dues primeres eliminatòries dels quarts de final.

La sessió començarà amb presència del defensor del títol, Moltó, que haurà de demostrar la seua condició de favorit davant Ximo. A continuació, en la següent partida, mesuraran les seues forces els restos campions de la Copa i la Lliga, Ian i Punxa.