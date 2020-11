Puchol II i De la Vega, mà a mà abans de la final

Puchol II i De la Vega fan les eleccions de les pilotes per a jugar la final del mà a mà a Pelayo.

La festa del mà a mà arriba als seus últims compassos. El XXXV Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat d'escala i corda acabarà en mas de Puchol II o De la Vega. Abans que aplegue la celebració de la final –el pròxim diumenge 29, a partir de les 11.30 hores, al trinquet de Pelayo–, els protagonistes van viure el primer cara a cara amb la presentació de la gran final. Puchol II contra De la Vega.

La seu central de Bankia a València va acollir un acte on també van participar Josep Maria Catalunya, president de la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana; Raúl Virgili, director de Banca Privada de Bankia en Llevant; José Daniel Sanjuan, president de la Federació de Pilota Valenciana; i Josep Miquel Moya, director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana.

«Cap dels rivals als quals s'ha enfrontat Puchol II ha passat de 35 i això ho diu tot», així va presentar De la Vega al seu contrincant del diumenge. «És un jugador tant tècnic com potent i en Pelayo té la galeria fàcil, encara que jo tinc les meues cartes i intentaré aprofitar-les. Les seues actuacions anteriors causen respecte, però no por», va continuar el d'Almussafes.

Per la seua banda, Puchol II va definir a De la Vega com «un dels rivals més complicats, ja que té dues mans i és molt passador. Quan més li estan apretant sempre té algun recurs per a tirar avant i li trau molt profit a la seua qualitat».



Moltó i Ian no fallen

Els quarts de final del XXXIV Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat de raspall van arrancar ahir a Bellreguard amb les classificacions de Moltó i Ian, els quals s'enfrontaran a semifinals, el pròxim dimarts a Xeraco.

L'actual campió continua endavant després de superar a Ximo per 25-10. No va ser fàcil d'inici per a Moltó. El rest de Castelló de Rugat va véncer en la reballada i va començar sumant des del dau. Una dinàmica dauera que va seguir fins als iguals a 10. Moltó va convertir des del rest i a partir d'ací tots els tantejos van caure del seu costat.

Per l'altre costat, Ian va adjudicar-se l'eliminatòria contra Punxa per 25-10. El de Senyera va patir més, ja que Punxa va saber respondre amb la mateixa medicina quan li van trencar el dau. El de Piles va iniciar amb la treta i amb iguals a 5, Ian va ser el primer a convertir des del rest. Punxa va tornar-li-la, però el campió el 2017, va sumar de cinc en cinc, fins a aconseguir el passe a la semifinal.