La lesió de De la Vega obliga a ajornar la final de l'Individual

La final del XXXV Campionat Individual Bankia - Trofeu President de la Generalitat d'escala i corda hauria d'haver-se celebrat demà al trinquet de Pelayo, però no serà així. Una lesió de De la Vega va obligar a ajornar la partida que decidia el títol. El d'Almussafes arrossegava molèsties al muscle esquerrà i després d'un reconeixement mèdic, es va confirmar la lesió del pilotari de 22 anys. Una vegada coneguda esta notícia, la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana va posposar l'enfrontament amb Puchol II per al pròxim dissabte 5 de desembre a la mateixa instal·lació de Pelayo. Una final que serà retransmesa per À Punt.

De la Vega va sol·licitar este canvi de data en acollir-se a l'article 4 de l'apartat 'ajornaments' del reglament de la competició, però necessitava la confirmació mèdica.

El de la Ribera Baixa va véncer a José Salvador per 60-55 a la semifinal disputada al trinquet 'El Rovellet de Dénia' el passat dimecres. Això no obstant, De la Vega va tindre molèsties i com no van remetre, va ser examinat el passat dijous pel doctor Miguel Angel Buil a la Clínica IVRE+, amb la companyia del director esportiu de la Fundació. El diagnòstic de la lesió va ser de 'sospita de trencament parcial de tendó supraespinós – bursitis sasd de grau moderat aspecte dens'. Amb esta resolució, la Fundació va acceptar la petició del finalista. El mateix De la Vega ja ho va advertir a la presentació de la final, celebrada el passat dijous al matí. «Tinc la 'bursa' inflamada i m'impedeix jugar per dalt en l'esquerra. Es una pegada que gaste molt i la vaig trobar a faltar. És com si jugara mig falte, tot i que jo jugue amb les dues mans, tant per dalt com per baix. Ahir vaig patir, ja que vaig pegar-li un parell de pilotades i vaig notar molt de dolor. Espere recuperar-me per jugar la final amb totes les garanties», deia l'almussafenc, en referència a la semifinal.

Cal recordar que per a la nova data fixada estava prevista la celebració de la final del Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat de raspall. La resolució d'este campionat també es trasllada per al dia 13 de desembre a les 13.00 hores i tindrà lloc al trinquet de Bellreguard, també retransmesa en directe per À Punt. Tots estos canvis van ser possibles gràcies a la col·laboració de la Federació de Pilota Valenciana i de la televisió autonòmica.



Tonet IV va de debò

Els quarts de final del XXXIV Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat van concloure ahir a Piles amb les classificacions de Salelles II i Tonet IV per a les semifinals.

El del Genovés va donar la sorpresa, no pel seu nivell, sinó per eliminar a tot un campió del mà a mà i un dels rests de primera fila com és Marrahí. No és la primera vegada que Tonet IV derroca un rest, ja que a la ronda anterior va acomiadar a Vercher. El mitger va véncer per 25 per cap en una partida on Marrahí va aguantar els primers tres jocs. Amb 15-0 i tot en contra, el de Castelló va claudicar davant el domini del seu company d'entrenaments.

Així mateix, Salelles II va repetir resultat per desfer-se d'Iván, semifinalista el 2019. Esta partida va estar més disputada, però el d'Oliva va ser més eficaç per fer quinzes.