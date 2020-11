Un fris grec per a dos campions i dos debutants

El camí per alçar el fris grec en el XXXIV Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat de raspall podria seguir els passos d'anys vinents, amb els dos últims campions, o per altre costat el trofeu podria recaure en unes mans noves, amb uns debutants que estan sent les grans sorpreses de la competició. Per un costat del quadre de les semifinals marxen Moltó i Ian, els quals formen part del palmarés del mà a mà, mentre que a l'altra banda, la lluita recau en els joves Salelles II i Tonet IV, amb 18 i 22 anys respectivament.

La tirania de Moltó als últims cinc anys només va ser trencada per Ian el 2017. El de Barxeta va perdre així l'oportunitat d'emportar-se el fris grec en propietat. Un luxe només atorgat a aquells pilotaris capaços de conquerir l'Individual en tres ocasions seguides o aquells jugadors que l'alcen cinc vegades en anys alterns. Precisament Moltó es troba en esta tessitura. El pilotari de 28 anys va escriure el seu nom quatre vegades al quadre d'honor, totes elles als últims cinc anys.

Per aconseguir-ho, Moltó es va desfer de Roberto en la primera ronda (25-0) i de Ximo als quarts de final (25-10). El pròxim divendres es mesurarà contra Ian al trinquet de Xeraco. Serà la primera vegada que els dos últims campions s'enfronten en el mà a mà des d'aquella final del 2017 (25-15).

Marrahí va ser el botxí del de Senyera a les semifinals dels dos últims Individuals. Una barrera a la qual Ian torna a aplegar després de superar les eliminatòries sobre Vicent (25-20) i Punxa (25-10).

Tot i la grandària d'esta partida, els debutants, Salelles II i Tonet IV, obriran la jornada a les 17.30 hores. El d'Oliva va arribar a la semifinal des de la prèvia, on va superar a Raúl (25-15). Pablo (25-10) i Iván (25-0) van ser les seues altres víctimes, ja dins de l'Individual.

L'aparició de Tonet IV a les semifinals no sorprén per la qualitat que atresora, però sí que haja eliminat a dos rests com Vercher (25-10), i al finalista les dues últimes edicions, i campió el 2014, Marrahí. El del Genovés va endossar-li un 25 per cap que deixa a les clares que va cercant el fris grec. Si això passa, seria el segon mitger en conquerir el mà a mà, després que Coeter II l'alçara als anys 2006 i 2013.