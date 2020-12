Beniparrell guanya l'Autonòmic de raspall parelles

Aquest dissabte el trinquet d'Alzira acollia una gran final. L'Ajuntament de Beniparrell A i Beniarbeig-El Verger A s'enfrontaren en la final de Primera categoria del Campionat Autonòmic de Raspall Parelles femení, trofeu Diputació de València. Beniparrell va guanyar amb Ana i Noelia en superar 25-15 a Aida i Fanni en la que va ser, a més, una final inèdita i la primera de les alacantines. Tercer títol per a les de l'Horta Sud.

La partida va començar amb Beniarbeig-El Verger al traure i amb un val per quinze. Però Beniparrell, que arribava a la final com a actual subcampió, es va escalfar i va remuntar. Després de dos vals, Beniparrell va trencar finalment el primer joc al rest. A partir d'ací, Ana i Noelia, que disputaven la seua huitena final consecutiva, van imposar el seu ritme a la treta sumant el joc net (10-0), i en el tercer joc, tot i que Aida i Fanni van plantar molta batalla, també va sumar Beniparrell per situar-se 15-0.

Al quart joc, Beniarbeig va aconseguir trencar des del rest amb una gran Fanni tancant quinzes de nivell. En el cinquè joc, la remuntada alacantina agafava consistència en situar el 15-10, però després, amb Beniparrell a la treta, el joc es va quedar per a les que, finalment, serien les campiones. Amb 20-10, semblava tot fet però Beniarbeig no havia dit l'última paraula. Amb Aida al traure en estat de gràcia, el joc se'l van apuntar per posar emoció amb el 20-15. Però va arribar l'últim joc, i Beniparrell volia el títol que tenia tan a mà ja: al traure, van aconseguir sumar el 25-15 i així la victòria a l'Autonòmic per parelles.

Per arribar a la final, cap dels dos equips havia perdut cap partida en tota la fase regular i tampoc en les semifinals. Només ha estat en la final on un dels dos equips havia de claudicar. Aida i Fanni, que aspiraven a aconseguir el primer títol per a Beniarbeig-El Verger després d'un gran campionat, van caure jugant una gran final. Van lliurar els trofeus la vicepresidenta de la FPV, Myriam Vidal y la concejala d'esports de Beniparrell, Vicen Martinez.



Finals ajornades per la climatologia

Dissabte pel matí estaven previstes tres finals més, però la pluja caiguda el dia d'abans i durant el mateix matí va provocar goteres al trinquet d'Alzira i no es van poder disputar. Aquestes finals eren les de Segona entre Ajuntament de Beniparrell B i Estudi Martí Borbotó C, de Tercera entre Beniparrell D i Amics Pilota Sueca Sueca, i Quarta entre Rafelbunyol D i Xeraco C.