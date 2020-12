El Genovés, Montserrat i Favara, campions

El trinquet d'Alzira va ser l'escenari de les finals de segona, tercera i quarta A masculines en les quals es varen proclamar campions els equips d'El Genovés B, Lanzadera Montserrat A i Favara B, respectivament.

La final de la divisió de plata, que tancava una intensa matinal en el recinte de la població de la Ribera Alta, va estar marcada pel domini de la parella del club del Genovés, formada per Kilian i Perales, amb Rosen de reserva. Els joves de l'Alcàntera-Càrcer B, Juan Carlos, Momparler i Andreu, ho varen intentar tot, però no varen poder sumar cap joc davant la pegada de Kilian i el bon joc de Perales. La veterania dels campions va marcar la partida, gràcies a la qual anaven sumant quinze rere quinze, tot i la lluita constant dels joves del club de la Ribera.

A primera hora del matí la final que tenia lloc era la de tercera categoria, en la qual el Lanzadera Montserrat es proclamava campió, gràcies a la potència dels seus jugadors Oscar i Carlos. En aquesta partida el marcador final de 25 a 15 deixava al Montserrat amb un nou títol, en aquesta ocasió davant l'Alcàntera-Càrcer C, que comptava amb Jose Ramon, Diego i Ruben, que lluitaren tota la partida tot i i la lesió del rest Jose Ramon. El club de la Vall no podia alçar-se amb cap de les dues finals que disputava el diumenge.

En mig de les dues finals tenia lloc la corresponent a la de quarta categoria A, on el Favara B s'impossava a l'Alqueria d'Asnar A. Diego i Josep del Favara deixaven el marcador, després d'una disputada partida, 25 per 10 davant Javi i Dani, jugadors del club alacantí.

El lliurament de premis per als protagonistes de la jornada va córrer a càrrec dels vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, Ricardo Sales i Myriam Vidal, així com de l'alcalde de l'Alqueria d'Asnar, Jaume Pascual.