Puchol II recupera la faixa roja i el número u

Puchol II és el nou rei de la pilota. Almenys en escala i corda. El de Vinalesa va recuperar ahir la faixa roja que l'acredita com el número u. La consecució del XXXV Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat d'escala i corda eleva a Puchol II com el pilotari més complet en esta temporada. El creixement del de l'Horta Nord el va dur a adjudicar-se el mà a mà de manera dominant contra un De la Vega que no va poder fer res davant la superioritat del seu rival. El lluminós de Pelayo va concloure amb 60-25 perquè Puchol II relleve a Soro III en el quadre d'honor de l'Individual. Així, l'escaleter vinalesí va sumar la seua tercera corona en el mà a mà en la que era la seua quarta final.

«Estic content per la regularitat que he demostrat enguany», va destacar Puchol II, ja amb el títol de campió. «He treballat la concentració. En cap moment he mirat el marcador», va recalcar el vinalesí, tot i l'avantatge aconseguit. Això és un reflex de la maduració portada a cap per un jugador que va viure oportunitats perdudes i que no vol deixar-ne escapar més. I és que Puchol II sabia que «no podia confiar-me. De la Vega és passador i aprofita les errades dels seus rivals».

Per la seua banda, De la Vega pot estar orgullós d'arribar fins on ha aplegat. El d'Almussafes va admetre que «sé que puc jugar més del que he demostrat. Necessitava pilotejar més, no he entrat en la partida». Als seus 22 anys, De la Vega s'estrenava en una final de l'Individual, que va ser posposada a causa d'una lesió seua al muscle esquerre. Això no obstant, el de la Ribera Baixa no va ficar-ho d'excusa. «Quedaria malament. A diferència de la semifinal, sí que podia soltar-li. Puchol II m'ha superat per tots els costats», va dir el finalista.

Els elogis també van caure de part de la faixa guanyadora, ja que Puchol II va fer valdre al seu rival en declarar que «li queda molt de recorregut. És un gran jugador i el millor que té és que a la gent li agrada veure'l jugar».

Pel que respecta a la final, Puchol II va imposar el seu domini des dels primers jocs. El de Vinalesa va aprofitar que la reballada es va decantar en favor seu i amb un val i net, Puchol II va deixar les coses clares.

La galeria de Pelayo es va convertir en la millor aliada de Puchol II. La seua facilitat a l'hora d'enviar-la més enllà dels murs, juntament amb les característiques del trinquet de València –on no solen tornar les pilotes a les lloses– feien d'esta la seua gran basa. Això no obstant, Puchol II va estar més afortunat que De la Vega en este aspecte. El d'Almussafes bramava cada volta que la galeria escopia la seua pilota i es tragava la de Puchol II. Amb 30-15, De la Vega va desplegar el seu millor joc per tancar el dau amb un val i net, però Puchol II va respondre ràpidament en convertir el seu dau. L'escaleter de 29 anys va pressionar al seu rival contra el rebot, obligant-lo a tirar-la per davant.

Des del rest, el de Vinalesa va tornar a fer-li mal a De la Vega per ampliar l'avantatge a quatre tantejos. Puchol II va soltar la seua ràbia amb un crit, sabedor de la importància d'este joc. A partir d'ací, Puchol II va buscar l'esquerra del seu rival, tancant-la al pou, i tot i que De la Vega és un dels pilotaris que millor resol eixes situacions, ahir no era el seu dia.

De la Vega va tornar a sumar des del dau per situar el 45-25 al lluminós. De nou les galeries van entrar a escena i Puchol II va ser el que més ho va aprofitar. La inèrcia guanyadora era per al de Vinalesa que ràpidament va pujar a 50 i 55. Este últim el va tancar el seu feridor, Miguelín. Amb tot venut, i des del dau, Puchol II va sentenciar una final que el situa com el número u sense discussion