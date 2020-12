Puchol II: "El que més m'agrada de guanyar és la tranquil·litat de l'endemà"

Puchol II, campió de l'Individual Bankia - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Als seus 29 anys, l'escaleter de Vinalesa ha conquerit el seu tercer mà a mà per arredonir una temporada quasi perfecta. L'absència de lesions i el creixement en diverses facetes del joc com la concentració ha motivat el creixement d'un pilotari que deixa enrere els nervis, la tensió i la pressió de viure amb el favoritisme d'obtenir la faixa roja.



Ja ha passat un dia des que recuperares la faixa roja, com estàs?

Content, he assimilat la victòria. Em trobe cansat pels nervis i la tensió que he viscut estos dies, però ara més relaxat. Crec que és el més dur. La pressió d'aconseguir el campionat. El que més m'agrada de l'endemà d'haver guanyat és la tranquil.litat del fet que tot va eixir bé i has obtingut la teua recompensa.

Quins records tens de la final?

La tensió de jugar-la. Trobar als teus pròxims al teu costat i gaudir de veure'ls contents perquè ho he aconseguit. Els últims quinzes són els que sòl recordar perquè tens el triomf a prop, però quan estic jugant no vull quedar-me en cap, et fan perdre la concentració. Crec que això és el que més recorde, la concentració. Vaig tractar d'estar en tot moment en la partida per a no relaxar-me.

Quan trenques el segon dau a De la Vega, pegues un crit de ràbia que denotava que eres sabedor de la importància d'este joc (40-20).

Soc una persona que és difícil que mostre el que puga sentir i de vega en quant, un crit em va bé per alliberar-me de tensió. Sabia que eixe quinze era important, em ficava en un avantatge gran al marcador.

Va eixir tot com tenies plantejat?

Sí. Va eixir molt pareguda a com ho plantejarem. Vaig tindre la sort que va eixir semblant. Sabíem com jugaria De la Vega i com ho havia de fer jo. Vist el resultat, tot genial.

De la Vega, amb 22 anys, és el cap visible de la nova fornada que arriba al món professional i això demostra que l'Individual d'enguany ha suposat un canvi generacional.

No pense en l'edat, però és de veres que la quinta de De la Vega té qualitat. Tant Lluís, com Giner, Salva Palau o José Salvador són jugadors en molta força, pegadors i seran el futur. Els que portem més temps i estem batallats, encara ens queda corda i tampoc s'ha de donar a ningú per liquidat. L'afició sempre vol veure gent nova i de nivell, que done espectacle.

Tot i la pressió que has viscut este 2020, ara tens arguments per a declarar-te el número u. Estàs preparat per a defensar-ho?

Sempre he tingut l'exigència de la gent. Volen que rendisques sempre a un gran nivell i veure la teua millor versió. El pròxim dijous comencem el Trofeu Mestres, creu i ratlla.

Vas perdre la faixa roja en caure contra Genovés II el 2019, com s'afronta?

L'Individual per a mi és un campionat més. Sempre he considerat injust valorar una temporada per quatre eliminatòries, on no hi ha marge d'error. L'any passat em trobava en forma i Genovés II va tindre un gran dia. Valore més tota la temporada d'enguany que qualsevol títol, tot i que sempre vols guanyar.

Enguany no has deixat que cap rival supere els 30 tantejos.

Ara sí que ho valore. Ho atribuïsc a la millora que he tingut en la concentració. He eixit en les idees clares. Amb un bon plantejament que m'ha permés escapar-me al marcador.

Tot i que si tenies als més propers, com se celebra un títol tan important sense els aficionats al trinquet?

No soc de mostrar les meues emocions. El públic sempre fa falta, però la processó va per dins. Tenia una alegria immensa. La celebració va quedar una mica gelada, però l'important era guanyar el campionat.

Lliga, Individual i finalista de Copa. Què més demanes a una temporada?

Que em respecten les lesions i que puga tornar la gent al trinquet. A veure si de cara a l'any que ve canvia i podem veure la pilota com era abans. Tant de bo em puga trobar al mateix nivell esportiu d'enguany.

Amb tota la moral d'este 2020, et planteges algun desafiament per a la següent temporada?

Cada vegada hi ha menys pel calendari i l'estructuració de l'any. Jo em centre en la planificació que ens marquen, que ja està prou carregada, però m'agraden els reptes i les partides fora del comú. Tot seria parlar-ho, no he tingut mai cap inconvenient. Ara no ho tinc al cap.

Quan ha canviat el Puchol II que va conquerir el seu primer mà a mà el 2016 al d'ara?

Soc un jugador en més experiència. Ara plantege millor les partides, tinc més clares les idees de joc i la presa de decisions. Em considere més complet, inclòs físicament.