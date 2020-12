Moltó i Tonet gaudiran de la calor del públic

Tonet IV ha sorprés per la seua capacitat per a jugar mà a mà.

Tonet IV ha sorprés per la seua capacitat per a jugar mà a mà. FUNPIVAL

En la final del Campionat Individual Bankia d'escala i corda entre Puchol II i De la Vega es va notar i molt l'absència de públic. Cert és que l'escaleter de Vinalesa va dominar clarament, però la partida va oferir quinzes i intercanvis que de segur haurien fet tremolar els fonaments de Pelayo, sobretot al principi, quan la partida encara no estava decantada.

Moltó i Tonet IV sí que podran gaudir de la calor del públic en la final de la competició de raspall que tindrà lloc el pròxim diumenge al trinquet de Bellreguard gràcies al fet que hui acaba la resolució que prohibeix la presència d'espectadors.

El recinte que gestiona l'empresa el Zurdo no s'omplirà, perquè hi ha limitació en l'aforament, però els cent cinquanta privilegiats que seran testimonis en primera persona de segur que bramaran per a fer costat als dos aspirants al títol més emblemàtic de la pilota.

Les entrades eixiran demà a la venda al preu únic de 30 euros. Segons informa l'entitat que organitza la competició, la Fundació per la Pilota, els interessats hauran de reservar-les en el telèfon de la seua oficina a Gandia (664 64 45 87) en horari de 9.00 a 13.00 hores els dies laborables, és a dir, demà i el divendres.

Amb esta reserva telefònica i amb la previsió de vendre tot el paper durant els dos dies establerts es pretén evitar l'acumulació d'aficionats en les taquilles del trinquet de Bellreguard el dia de la final. «Tota precaució és poca», diuen des de la Fundació.

La final del Campionat Individual sempre assegura el ple en el trinquet en qüestió, però de segur que el duel entre Moltó i Tonet IV hauria omplit el de Bellreguard i qualsevol altre amb una capacitat més gran. I és que la partida ha alçat molta expectació pel fet d'enfrontar al gran dominador del mà a mà i del raspall des de la retirada de Waldo, cas de Moltó, contra el millor pilotari de la present temporada, Tonet IV, que a més és pur espectacle jugant.