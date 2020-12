Puchol II manté la ratxa en el Trofeu Mestres

De vegades sol passar que després de la consecució del títol, el campió individual completa algunes partides per davall del seu nivell pel fet d'haver-se alliberat de la tensió que implica jugar la partida més emblemàtica de l'any.

A Puchol II, però, no li va succeïr ahir al trinquet Pelayo, on va tornar a signar una gran actuació, esta vegada en la primera semifinal del Trofeu Mestres d'escala i corda.

L'escaleter de Vinalesa va liderar la victòria per 60-30 davant Giner, Jesús i Pere. Això sí, va estar ben acompanyat per Javi i Santi.

El trio vencedor va destacar principalment per la capacitat per a passar la pilota. A l'altre costat de la corda, trobar forats per a acabar el quinze va ser missió pràcticament impossible.

A més a més, la formació de la faixa roja també va tindre més clares les idees en atac, principalment quan Puchol II va jugar els caps i de rebot.

Encara així hi hagué igualtat i bons intercanvis fins que el marcador va registrar 45-30. En eixe parcial, la formació encapçalada per Giner va disposar de val per a situar-se a un joc. Després, el domini dels vencedors va ser més evident.

La segona semifinal es jugarà demà al mateix trinquet Pelayo. També demà començarà a Piles el mateix Trofeu Mestres, però en la modalitat de raspall.