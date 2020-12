Una final per a cinc trinquets plens

Moltói Tonet IV van presentar ahir en la seu de Bankia la final de l'Individual de raspall que els enfrontarà demà a Bellreguard. Per les limitacions en l'aforament, solament cent cinquanta privilegiats podran ser testimonis en primera persona mentre que la resta d'aficionats s'hauran de conformar a seguir la partida en directe per À Punt. Les entrades es van esgotar a les hores d'eixir a la venda i segons l'organització, «amb la demanda que hem tingut hauríem omplit cinc trinquets».

L'expectació que ha alçat el duel entre el gran dominador del raspall, Moltó, i el pilotari que ha estat més destacat enguany, Tonet IV, és proporcional al respecte que existeix entre ambdós.

El punter del Genovés assumeix la condició de víctima o aspirant, però no té cap de por. «Moltó és un jugador molt complet que té totes les pegades molt fortes, però si li jugue ben jugat espere que no puga encertar i descarregar-se com ell voldria. Ho tinc molt difícil, però mantindré la meua manera de jugar perquè fins ara m'ha anat molt bé», apunta Tonet IV.

El quatre vegades campió, per la seua part, no entra en valoracions respecte si és favorit o no. El que té clar és que «serà una final molt complicada. «Tonet IV és rapidíssim de cames, sempre està col·locat a ella i això és molt complicat en un mà a mà. A més és valent i mai dona una pilota per perduda», comenta Moltó.

Pel que fa a la tàctica, Moltó intentarà que el seu rival estiga sempre darrere perquè «si avança metres té la definició dels punters», diu. I Tonet IV buscarà l'opció més apropiada segons el moment i la situació. Dit de la seua manera, «buscaré que ell la jugue en pena».

Pel que fa al trinquet, ambdós consideren que el de Bellreguard és un recinte neutre que no afavoreix a ningú i on la galeria serà una bona opció per a fer el quinze «perquè no és un trinquet on cauen moltes pilotes», coincideixen els finalistes.



Trofeu Mestres

Pel que fa a l'activitat per equips, el Trofeu Mestres de les dues modalitats visitarà hui els trinquets de Pelayo i Piles.

En el recinte de la capital es jugarà la segona semifinal d'escala i corda que enfrontarà a Pere Roc II, Tomàs II i Guillermo contra Marc, Félix i Nacho. Els vencedors es trobaran en la final del dissabte 19 a Puchol II, Javi i Santi. I en el trinquet de la Safor comença el torneig a raspall amb la semifinal que mesurarà a Ian, Seve i Lorja contra Marrahí, Brisca i Ricardet.