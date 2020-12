Borbotó, Sueca i Xeraco es fan amb l'Autonòmic de raspall

El passat cap de setmana es varen disputar les finals de Segona, Tercera i Quarta A del 22è Campionat Autonòmic de raspall femení per parelles, Trofeu Diputació de València, al trinquet d'Alzira. En Segona, la parella de Estudi Martí Borbotó, de roig i amb Mireia i Mònica, va derrotat 25-0 a la de l'Ajuntament de Beniparrell, que formava amb Júlia i María. Borbotó va demostrar la seua superioritat guanyant al rest el primer joc i tornant a sumar a la treta. Amb el posterior 15-0 també al resto, les coses es posaven molt complicades per a la parella de l'Horta Sud, que tot i els seus intents per lluitar la final, veia com Mireia i Mònica sumaven el quart joc i també el definitiu que completava el 25-0 que les donava el títol autonòmic. El joc de Mónica va ser determinant per guanyar aquest títol. Per Beniparrell va destacar Maria.

En Tercera, l'equip d'Amics Pilota Sueca tampoc va donar massa opcions al seur rival, la parella de Beniparrell D. Ivet, Lucía i Àngela per part de les suecanes, s'imposaven 25-0 a la dupla de l'Ajuntament de Beniparrell, que jugava amb Paula i Natalia. Com en la final de Segona, un 15-0 de primeres deixava pràcticament tancada la partida, que finalment es decidia per a l'equip de Sueca. La jugadora més determinant de la final va ser Ivet de Sueca.

Pel que fa a la lluita pel títol de Quarta A va córrer la mateixa sort que les altres dos finals, amb un clar 25-0 per a les campiones, en aquest cas Xeraco, amb Julia i Zaira. A la contra, Isabel i Susanna Piquer, defensant a Rafelbunyol, ho van intentar toto pero no van poder derrotar a les, finalment, campiones, que es portaven el títol cap a La Safor. En aquesta final també va destacar el joc desplegat per Zaira.

Els trofeus de les diferentes finals els van lliurar Vicent Martínez, regidor d'Esports de la localitat de Beniparrell, i Myriam Vidal, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana. Per últim, cal recordar que este pròxim diumenge 20 de desembre es disputaran les finals que completen aquest Campionat Autonòmic de raspall per parelles. Es jugarà la final de Primera masculina entre Xeraco i Genovés, i també les finals de Quarta B masculina i femenina.

La Copa Generalitat ja coneix als seus finalistes



Top Recambios Castells i Alfara de la Baronia, en la categoria absoluta, així com Sella i Lanzadera Montserrat, en la categoria juvenil, seran les formacions que s'enfrontaran el diumenge 27 de desembre en el trinquet de la localitat de Genovés per la 15ª Copa Generalitat d'Escala i Corda.

El recinte de la Costera va acollir el passat diumenge les semifinals d'aquesta interessant competició, en la que s'enfronten els equips campions de les principals modalitats de la pilota valenciana. Pel que fa a la categoria absoluta del torneig el Top Recambios Castells deixava fora de la final al Relleu. Saxa, Conillet, Adria i José Luis, integrants de la formació de Castell de Castells tancaven la seua eliminatòria amb un marcador de 60 a 35 que no demostra tot el que jugaren els dos equips. I es que Ferrer, Sergi, Rafa i Hector, jugadors del CPV Relleu, no varen baixar els braços en cap moment de la partida.

L'altra semifinal tenia a l'Alfara de la Baronia, que comptava amb Lostado, Javi Font i Juan Carlos, i al Lanzadera Montserrat com a protagonistes. Els jugadors de la Ribera Oscar, Carlos i Javi no començaven la partida com esperaven, i concedien quatre jocs de ventatja als, finalment, guanyadors gràcies al 60 a 35 que reflectia el marcador definitiu.

En la categoria juvenil Sella guanyava als jugadors locals del Genovés en la primera semifinal. Els joves jugadors de la Marina, Toni Bou, Arnau i Toni Brotons aconseguien deixar en 40 als de la Costera, Jorge, Sergi i Joan. Respecte a l'altra eliminatòria, que tenia com a protagonistes a l'Onda i el Lanzadera Montserrat, es vivia el resultat més clar de la jornada de semifinals, i en la que el 60 a 30 final donava el pas a la final als joves de la Ribera, que viuran altra final en una gran temporada.

Les grans finals del campionat tindran lloc en el trinquet Arturo Bataller del Genovés, el diumenge 27 de desembre. A les 9:30 hores la final juvenil, i a les 11:30 la partida absoluta, que comptarà amb la presència de les càmeres d'À Punt, televisant-la en directe.