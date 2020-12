El projecte de la pilota salva una temporada complicada

Ni les prohibicions absurdes d'altres èpoques i fins i tot ni la Guerra Civil van aconseguir que la pilota valenciana parara des que hi ha constància de la seua pràctica, primer com a distracció i posteriorment ja com a esport. La Covid-19 sí, durant els al voltant de quatre mesos en els quals es va decretar el confinament i la interrupció de tota activitat no essencial per a lluitar contra la propagació de la pandèmia.

Tot i este important contratemps, la pilota d'elit ha pogut salvar la temporada de manera quasi completa. Les competicions oficials s'han disputat totes.

A més a més s'han completat bona part dels esdeveniments no oficials que s'havien previst amb l'excepció del 'Jo soc', el torneig on el Villarreal CF i el Levante UD jugaven els seus propis trofeus per a posteriorment enfrontar als campions de cadascun.

La disputa de totes estes competicions ha permés que el pressupost de la Fundació per la pilota, que gestiona el món professional, s'haja mantingut, encara que amb una minva que no ha impedit afrontar el compromís amb els vint-i-quatre pilotaris que estan en nòmina i amb la seguretat d'una fitxa anual i un sou mensual, que solament es va veure alterat durant els dies que va durar el confinament, quan la Fundació va aplicar un ERTO a tots els seus treballadors.

Comprimir totes les competicions en una temporada amb quatre mesos menys dels contemplats ha estat una tasca força complicada, segons apunten des de l'entitat, però ben executada, perquè cap dels jugadors ha superat en un mateix mes les deu partides disputades. Així les coses, l'esforç dels jugadors ha estat considerable, però assumible. I la implicació de tots ells ha sigut màxima.

Però, tal vegada, l'actuació que més satisfacció ha atorgat als gestors de la Fundació ha estat la creació, amb la col·laboració de la Fundación Trinidad Alfonso mitjançant la seua plataforma Comunitat de l'Esport, la creació de la Copa 2 de raspall i escala i corda.

Estes competicions han estat dirigides als pilotaris sense fitxa, principalment els joves valors, «que durant el temps de competició han tingut una cobertura laboral, activitat i sobretot estabilitat», diuen des de la Fundació. «Amb esta iniciativa i les desenvolupades davant els imprevistos de la pandèmia ha quedat demostrat que la pilota té un projecte de maduresa i sostenibilitat en el qual continuarem treballant per a ampliar i millorar», afegeixen.



Responsabilitat

A més cal fer un esment especial a l'afició. La pilota va ser el primer esport en la Comunitat en el qual es va permetre la presència de públic. Açò va resultar un privilegi, però també una gran responsabilitat, perquè calia demostrar que el trinquet podia ser una zona segura i lliure de la Covid-19. Seguint escrupolosament les mesures, en primera instància designades per les autoritats sanitàries i complementades amb les de la Federació, en cap recinte esportiu de la pilota hi ha hagut constància d'algun contagi.