Tonet IV i Moltó, cara a cara de nou

Tonet IV va derrocar a Moltó en el mà a mà fa menys d'una setmana. El del Genovés es va proclamar campió del XXXIV Campionat Individual Bankia – Trofeu President de la Generalitat davant el pilotari que més entorxats acumula en este campionat en l'actualitat. Una derrota que va deixar al de Barxeta sense el fris grec en propietat –premi que s'atorga quan es guanyen tres campionats Individual de forma consecutiva o cinc en total. Moltó suma quatre títols– i sense escriure el seu nom al quadre d'honor este 2020. Això no obstant, el barxetà tindra hui l'oportunitat de venjar-se del seu botxí al mà a mà- El II Trofeu Mestres de raspall, que reuneix als millors jugadors de la temporada, celebrarà la segona semifinal en el trinquet de Bellreguard. A les 18.00 hores, Tonet IV i Moltó es veuran de nou les cares, però en esta ocasió ho faran acompanyats.

El flamant campió de l'Individual forma equip amb Vicent, en la posició de rest, i amb Néstor per davant. Precisament, Tonet IV va estrenar el seu palmarés enguany amb el punter de Pego. Ambdós pilotaris, juntament amb Punxa, es van proclamar campions de la Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València. Estos mèrits van portar a ambdós jugadors al Mestres, encara que el currículum del genovesí no es va quedar ací. Tonet IV també va assaborir la glòria amb la consecució del II Torneig Mancomunitats, i tant amb la Copa com al Generalitat Valenciana, el mitger va caure a semifinals per un resultat ajustat de 25-20. Així mateix, Vicent ha sigut una de les aparicions de la temporada. El jove pilotari de Xeraco va emportar-se la Copa 2 Comunitat de l'Esport - Caixa Popular a la seua vitrina.

Per la seua banda, Moltó formarà amb Canari i Roberto. L'èxit més destacat del barxetà va ser la citada final de l'Individual, mentre que Canari va ser campió del Generalitat Valenciana. Tanmateix, Roberto va destacar a la Copa, on va arribar a les semifinals.

A la final que es jugarà el pròxim dissabte a Pelayo, esperen Marrahí, Brisca i Ricardet.