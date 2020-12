Puchol II i Tonet IV, 2020 quasi perfecte

La temporada 2020 de la pilota d'elit compta amb dos protagonistes principals, un per modalitat. Puchol II, en escala i corda, i Tonet IV, en raspall, han sigut els dos noms més destacats de l'any i ho han sigut pel joc que han desplegat a la majoria de les partides que han disputat, però sobretot pels èxits que han acumulat cadascú en la seua disciplina. A la Lliga, l'Individual i el Trofeu Mestres, ahir es va sumar el IV Trofeu Mixt MasyMas per a tancar una temporada quasi perfecta per als actuals números u. Puchol II i Tonet IV han sigut els grans dominadors d'un 2020 on només se'ls va escapar la Copa, entre els títols més importants.

Els que més van patir ahir al trinquet de Pedreguer van ser Puchol II i Héctor. El 60-50, contra Genovés II, Pere i Carlos, va atorgarlis el IV Trofeu Mixt MasyMas d'escala i corda en una final on es van repartir els dominis de la pilota. Puchol II va eixir a les lloses conscients del que es jugaven. El desplegament físic del de Vinalesa, suma't a la seguretat i regularitat d'Héctor van servir perquè la parella roja s'escapara al lluminós. Quatre jocs d'inici que feien presagiar altre marcador, encara que el trio blau va disposar d'un 15 i val, amb 25 per 15, que no van poder tancar. La superioritat del de Vinalesa va anar disminuint amb el transcurs de la partida. El desgast feia mossa en l'escaleter de 29 anys i l'equip de Genovés II va aconseguir el seu primer tanteig. Amb 40 per 20, la partida va entrar en una dinàmica on es van repartir el mateix nombre de jocs. Van caure tres per al bàndol blau, que es vasituar a només un tanteig (40-35). Després serien els rojos els quals van convertir tres jocs seguits (55- 35), i altra vegada el trio per arribar als 50 tantejos. Un val i net va sentenciar el duel.

Abans, Salelles II i Tonet IV es van proclamar campions del IV Trofeu Mixt MasyMas de raspall. La parella roja va guanyar a Ian i Canari per 25-10. Tot i el resultat final, Ian i Canari van pegar primer. El duo blau es va adjudicar els dos primers tantejos en adaptar-se més ràpid al trinquet de Pedreguer, on es redueix la velocitat de la pilota. Canari feia mal als seus contrincants, continuant la dinàmica imparable de la semifinal, mentre Tonet IV va tardar a aparéixer.

Una vegada que el del Genovés va entrar en escena, la balança va caure del bàndol roig. Iguals a 10 i tot per decidir. Ian va provocar un 15 i val per a tornar a recuperar el control al lluminós, però no van poder tancar-lo i a poc a poc, Tonet IV anava creixent per a impedir la victòria.