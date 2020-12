Dues finals per a concloure l'any

Les dues últimes partides del 2020 es jugaran el mateix dia de tancament de l'any, demà, i a més seran finals, les dels trofeus nadalencs de Benidorm i Pelayo. El torneig de la Marina és el més longeu d'entre els que commemoren tan assenyalades dates amb trenta-un anys de vida mentre que la 'catedral' l'ha recuperat enguany en la seua programació específica de Nadal.

El títol del Trofeu Nadal de Benidorm es resoldrà al matí. En partida programada a les 11.30 hores, Pere Roc II i Héctor jugaran contra Giner i Santi. La presència de quatre destacades figures de la Marina segur que serà un dels grans al·licients per als aficionats de la zona i la seua actuació en les semifinals també hauria de ser-lo.

El pronòstic és incert. Pere Roc II juga en el seu trinquet i davant la seua gent, però eixes mateixes quatre parets són les habituals en els entrenaments de Santi. A més a més, els dos pilotaris solen quedar per a preparar-se junts.

El factor canxa sembla que no serà determinant i que influirà més la inspiració. En este suposat, Héctor és el protagonista que més ha destacat recentment, en este mateix torneig en la semifinal en què van eliminar a Soro III i Jesús i en el Trofeu Mixt Masymas, que acaba de guanyar amb Puchol II.

Giner i Santi han deixat en el camí a Pablo i Tomàs II en una molt bona partida dels vencedors i el rest de Sella. Al mitger campió de la Lliga i la Copa li va costar un poc acabar el quinze.



Cartell de Fira



Si atractiu resulta el cartell de Benidorm, el de la final del Trofeu Nadalenc no es queda enrere. La partida començarà més prompte de l'habitual a Pelayo perquè els aficionats puguen arribar en bona hora a les seues llars; a les 17.00 hores, Soro III, Nacho i Carlos jugaran contra Genovés II, Javi i Bueno.

A la 'catedral', dos trios solen garantir molta batalla perquè els es passarà molta pilota i de maneres diferents, tantes com les característiques dels sis contendents.

De la formació liderada per Soro III cal esperar que el rest treballe per al lluïment dels companys. En teoria hi haurà molta consistència darrere i pegada davant.

Enfront pot estar més repartida la feina en atac i defensa. Genovés II serà el director d'orquestra i a partir d'ací caldrà veure quina és la influència de les canonades de Javi i de la fiabilitat de Bueno.