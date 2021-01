Salelles II, la nova aparició

La Lliga és símptoma de regeneració. És la competició amb la qual s'inicia l'any i que serveix per a pressionar el botó de reinici del 2020 per afrontar una nova temporada amb la mateixa il·lusió de qualsevol pilotari que debuta en la primera línia. Este és el cas de Salelles II. Amb 18 anys, el rest d'Oliva s'estrenarà com a titular en la XXXVIII Lliga Bankia de raspall –Trofeu Diputació de València després d'assentar-se com una alternativa a les figures en l'any que acaba de concloure. Semifinalista de l'Individual i campió del IV Trofeu Mixt MasyMas, per a Salelles II «és un privilegi, estic content d'enfocar la preparació i els entrenaments en la Lliga per donar el millor de mi i que la gent estiga contenta».

Salelles II serà el rest titular de l'equip representatiu d'Oliva, el seu poble, i compartirà responsabilitats amb Brisca i Ibiza. «Els tres ens aportem seguretat. Si faig un bon dau i comencem bé, avançarem. Al rest, Ibiza és complet i segur, en un moment donat pot donar-nos eixa recuperació per pegar passos endavant», explica el jove. A més, Brisca també és d'Oliva i per això «tenim confiança, he jugat molt en ell. Quan vaig pegar el bot per a jugar en primera fila, en el que més m'emparellaven els trinqueters era en ell», comenta el rest oliver que compta amb el seu entrenador, Diego Parra, com a referent, a més del seu paisà Waldo.



La Lliga es el premi

A una temporada 2020, on Salelles II va aparéixer a l'estiu, va ficar el cap a la Copa i va arribar als èxits abans citats. «Podré dir que quan era xiquet i començava vaig guanyar un trofeu amb un campió de l'Individual -Tonet IV-», brometja el pilotari que es defineix com «un jugador divertit, complet i bon company».