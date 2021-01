Tot segueix igual per a Tonet IV

La vida segueix igual per a Tonet IV. El del Genovés va tornar al trinquet per a sumar una nova victòria en les seues estadístiques. El pilotari de 22 anys va acabar el 2020 com a número u després d'adjudicar-se l'Individual, però tot va començar amb la Lliga. Campionat que va conquistar representant al seu poble –al costat de Punxa i Néstor- i que ahir va repetir com si el passat tornara un any arrere. L'equip representatiu del Genovés, aquesta vegada amb Vicent, Tonet IV i José, va aconseguir els primers dos punts de la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall, ahir en el trinquet de Bellreguard. I ho va fer després de véncer al trio de Castelló –Marrahí, Lorja i Murcianet- per 30-15. Un resultat que no reflecteix la igualtat d'una partida elèctrica que va iniciar amb els rojos entrant en tromba.

La treta de Vicent va resultar clau per sumar el primer tanteig. El de Xeraco, debutant, va compartir galons amb Tonet, mentre este no acabava d'imposar el seu domini. Castelló va respondre en la mateixa medicina per igual, la treta de Marrahí. Una vegada que Tonet va dominar el joc, El Genovés va desenganxar- se al marcador en trencar- li el dau al seu rival (15-5) i ficar el val-net al següent joc. Això no obstant, l'aparició de Murcianet, el qual també s'estrenava, va permetre al seu trio capgirar el marcador. Això va aportar confiança als castellonencs que van sumar un parcial de set quinzes que va encaminar a igualada a 15. Tot i esta reacció, la resposta roja va ser contundent, val i 15 que va tancar José, nerviós al seu debut. Tonet va ficar la maquinària en marxa i la seua societat amb Vicent va ser perfecta per certificar i el triomf i els blaus no disposaren d'altre val per tancar algun tanteig més. El Genovés va aconseguir els primers dos punts i Castelló es va quedar a un joc de sumar alguna unitat.

Primera jornada al complet

Bellreguard tornarà a ser hui l'escenari on es dispute la resta de la jornada. Xàbia –Ian, Seve i Néstori Barxeta –Moltó, Roberto i Raúlmesuraran les seues forces a les 16.30 hores, i a continuació serà el torn del duel entre Xeraco -Vercher, Canari i Ricardet - i Oliva -Salelles II, Brisca i Ibiza-. Ambdues partides es van veure afectades pels tancaments dels trinquets de Piles i Xeraco i es van reprogramar per a jugar-se hui a Bellreguard.

Tanmateix, s'haurà d'esperar fins al pròxim divendres per a l'estrena de la XXX Lliga Bankia d'escala i corda a Vila-real.