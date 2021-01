La Lliga és territori per a mitgers

Si hi ha una posició que és protagonista a una competició per trios, com és la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València, és la de mitger i ahir, Brisca i Seve ho van demostrar. Ambdós pilotaris van resultar claus per aconseguir el triomf dels seus equips en la primera jornada lliguera, la qual va concloure amb un doble enfrontament al trinquet de Bellreguard. Primer va ser el torn per a la victòria del trio de Xàbia –Ian, Seve i Néstor- davant Barxeta –Moltó, Roberto i Raúl per 30-15. A continuació, els aficionat van gaudir d'un bon espectacle amb la partida guanyada per Oliva –Salelles II, Brisca i Ibizaa Xeraco –Vercher, Canari i Ricardet- per 30-20.

Xàbia va encarrilar el seu triomf des de l'inici. L'eixida a les lloses va ser esclatant per part dels alacantins, almenys pel que fa al resultat. El 15 per cap que reflectia el lluminós no demostrava la lluïta dels barxetans. Ian feia mal en la treta i Néstor ho va aprofitar, però Seve era la peça diferencial. Des del dau, els blaus convertiren el seu primer joc. Premi a la constància, encara que el següent tanteig seria roig. Moltó no es rendia i va començar a mostrar la seua millor versió, i això el seu equip ho va notar. Un parcial de deu quinzes blaus va col—locar a Barxeta a només un joc d'igualar a 20. Roberto va trobar la galeria i Raúl va entrar més en joc. De fet, els de la Costera van disposar d'una ocasió amb val per la igualada, però Seve ho va impedir amb tres quinzes seguits. Ja des del dau, Xàbia va fer bona la treta de Ian, o millor dit Néstor. El rest de Senyera va sentenciar amb dues tretes difícils de tornar.

Més ajustada va ser la victòria d'Oliva, ja que només es va trencar una vegada el dau. Brisca va ser el jugador més decisiu i el factor que va possibilitar eixa trencada del dau. Amb 15 iguals, l'oliver va passar a l'atac, sabedor de la importància del joc. Tres quinzes seus van decantar la balança del bàndol blau. Abans, Vercher va fer patir als seus contrincants en la seua treta i Ricardet estava espavilat per atacar en segones jugades. Enfront, Salelles II també feia de les seues, encara que el duel de rests era favorable als rojos. Amb l'avantatge al marcador, Oliva va salvar el seu dau per emportar-se els punts.

Les victóries de les formacions representatives de Xàbia i Oliva, els igualen a dos punts amb El Genovés, colíders amb el trio de Ian, ja que repeteixen els mateixos números a totes les caselles de la classificació. El tercer lloc és per al conjunt de Salelles II, mentre que Xeraco tanca els llocs d'accés a semifinals gràcies a la unitat aconseguida ahir en arribar als 20 tantejos. Castelló i Barxeta tanquen el tauler sense punts