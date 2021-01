Una Lliga rejovenida i equitativa

Les lligues professionals de la pilota valenciana van ser presentades ahir en un marc incomparable en plena ciutat de València. L'Alqueria de Julià va convertir- se en l'escenari per a donar el tret d'eixida d'una competició que es va iniciar el passat cap de setmana en la modalitat de raspall i que junta a dues generacions de pilotaris. Els més veterans veuen com els més jóvens van pegant fort i s'han guanyat formar part de la Lliga. Tot este mix ha provocat que enguany no hi haja un candidat clar per alçar el trofeu, un dubte que s'anirà descobrint segons avance la competició. «Els equips estan compensats. Gent que debuta i gent consagrada. No veig cap favorit. Hi ha jugadors molts forts, però com juguem en trio crec que es compensa. Es veurà una bona Lliga», va declarar Pere Roc II a la presentació. El de Benidorm representarà a la seua població en la XXX Lliga Bankia d'escala i corda, juntament amb Nacho i Guillermo, i que al rest li «agrada molt».

Un altre equip de la modalitat per dalt de la corda que compta amb esta mescla de joventut i veterania, és el de la Pobla de Vallbona. Amb Puchol II com al gran referent, Hilari debutarà als seus 20 anys a la punta, mentre que al mig estarà Héctor, amb 34 anys. «Estic content amb els companys», va manifestar l'escaleter de Vinalesa. Campió en l'edició passada, Puchol II sap que «la Lliga és el campionat més llarg de l'any i el que prima en esta competició és la regularitat». Així mateix, el vinalesí va desitjar que «no s'ature i que acompanye el context», en referència a la pandèmia.

Pel que respecta a la XXXVIII Lliga Bankia-Trofeu Diputació de València de raspall, Tonet IV, vigent campió, va sumar-se a la idea que «els equips estan igualats i així s'ha vist en la primera jornada. No està decantada per a ningú. Que guanye el millor». El del Genovés representarà al seu poble, amb Vicent i José, dos debutants de la generació de 2001. Precisament, Vicent va comentar que «tinc la sort de participar amb un jugador del meu poble, José, i amb el campió de l'Individual». El de Xeraco va recordar el seu bon paper a la Copa 2 i el Trofeu Mestres que el va portar fins ací. «Vull demostrar perquè estic ací. Lluitaré en cada partida i si pot ser per la victòria de la Lliga»,

va assegurar Vicent.

En la presentació van participar el director corporatiu de la Territorial de Bankia a València i Castelló, Jaime Casas; la secretària autonòmicaM de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Raquel Tamarit; el diputat d'Esports per València, Andrés Campos; el president de la Fundació per la Pilota, Josep Maria Catalunya; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuan. També va intervenir Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, amb seu en l'Alqueria Julià.