Vila-real suma i El Genovés s'escapa

Després de la suspensió de tres de les quatre partides de la primera jornada, a causa del positiu en les proves del coronavirus d'alguns jugadors, la XXX Lliga Bankia d'escala i corda va arrancar ahir a Pelayo amb victòria per a l'equip de Vila-real – Soro III, Jesús i Salva-. El lluminós de la catedral de la pilota va aturar-se amb el 60-35 dels castellonencs davant la formació d'Almussafes –De la Vega, Javi i Carlos-. Amb Soro II com el gran artífex del triomf, Vila-real és l'únic trio que suma punts a la classificació. Així mateix, la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall sí que va poder disputar dues partides, corresponents a la segona jornada, al trinquet de Bellreguard. L'equip del Genovés –Vicent, Tonet IV i Joséva imposar-se per 30 per cap al representatiud'Oliva –Salelles II, Brisca i Ibiza-, mentre que el conjunt de Xeraco –Vercher, Canari i Ricardet- va estrenar el caseller de triomfs contra el trio de Barxeta –Moltó, Roberto i Raúl- per 30- 20.

El Genovés lidera la classificació de la Lliga de raspall amb quatre unitats, seguits per Xeraco amb tres punts. Per la seua banda, Oliva es veu superada per la formació xeraquera i Barxeta puja a la quinta posició gràcies a la unitat sumada ahir a Bellreguard.

La modalitat de la raspada tancarà la segona jornada lliguera hui al trinquet El Rovellet de Dénia. Castelló –Marrahí, Lorja i Murcianet- es batrà a Xàbia –Ian, Seve i Néstor- a partir de les 12:00 hores, en una partida que es jugarà a porta tancada pel tancament de les instal?lacions esportives per part de l'ajuntament denier.