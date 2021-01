Seve decanta la victòria a la sisena

No està sent fàcil guanyar en la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall. L'equip de Xàbia va haver de treballar de debò per aconseguir els dos punts ahir al trinquet El Rovellet de Dénia. Ian, Seve i Néstor van situar el 30-15 al lluminós de la canxa deniera davant Marrahí, Lorja i Murcianet, trio representatiu de Castelló.

Un clar reflex d'esta igualtat va ser l'últim joc. Ambdues formacions es van repartir 10 ocasions amb val per a sumar un nou tanteig al marcador. Esta fortuna va caure en favor dels xabiencs quan Seve, des del rest i a la sisena per als blaus, va enviar la pilota a una llotgeta de baix, buida, ja que la partida va ser a porta tancada. Abans, una relliscada de Marrahí va significar la pèrdua del val en favor seu. La societat Murcianet i la treta de Marrahí havien voltejat els envits blaus, frenats per Lorja.

Castelló venia de retallar distàncies (25-15). El joc des del dau va ser un malson per al seu ocupant. Seve es va encarregar de situar el 25-10 en ficar la seua mira en la galeria i, a continuació, Murcianet el va imitar, en este cas en la llotgeta. El punter havia vist abans com diverses pilotades van sortir escopides per la galeria, sobretot tres d'elles en el segon joc, que va concloure amb la igualada blava a 5.

La treta de Ian va ser important perquè Néstor es convertira en el principal autor del 20-10, però també perquè el de Senyera signara el 15-5. Això, no obstant el verdader actor principal de Xàbia és Seve. Sempre en el lloc, correcte i efectiu. Humà com qualsevol altre però segur com pocs. Amb l'adeu a la segona jornada, Xàbia iguala amb El Genovés amb quatre unitats, però se situa per davall dels de la Costera. Castelló es va quedar sense premi i continua sense cap puntuació tancant la classificació.