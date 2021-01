Llum verda per a les lligues

La pilota d'elit continuarà amb la seua activitat després que la Generalitat Valenciana donara el seu vistiplau. Després d'analitzar la resolució publicada ahir en el DOGV per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es va arribar a la conclusió de seguir amb el desenvolupament de les lligues professionals. Entre els requisits per a mantenir la programació establerta, les partides es disputaran sense públic, és a dir, a porta tancada. A més, la Fundació per la Pilota garantirà el compliment escrupolós de les mesures de prevenció dictades per les autoritats sanitàries. Això no obstant, el calendari podrà variar, ja que ambdues modalitats necessitaran reconfigurar jornades, escenari i horaris originals.

Encara que el cap de setmana es jugaran les corresponents partides assignades, la pilota d'elit va veure perillar la seua continuïtat. Almenys, així es va reflectir en un comunicat llançat per la Fundació per la Pilota ahir al matí. La Fundació va anunciar que complint la resolució abans citada i després de consultar la possibilitat de seguir endavant amb la competició, les lligues professionals quedarien ajornades fins a una nova ordre, amb la consegüent suspensió de tota activitat esportiva fins al 4 de febrer. La sol·licitud de la Fundació va ser per a poder seguir el mateix model que es va emprar als passats mesos de juliol i octubre.

Una vegada resolt el malentès, la XXX Lliga Bankia d'escala i corda tornarà demà al trinquet Salvador Sagols de Vila-real. A les 18.00 hores, els equips representatius de la Pobla de Vallbona –Puchol II, Héctor i Hilari- i de Vila-real –Soro III, Jesús i Salva- donaran el tret d'eixida a la segona jornada. A més de Vila-real, Pelayo albergarà altra partida el pròxim dissabte entre Dénia -J. Salvador, Félix i Buenoi Almussafes -De la Vega, Javi i Carlos-. La segona data conclourà amb dos enfrontaments el pròxim diumenge a Dénia i Bellreguard, on també hi haurà raspall.

Pel que respecta a la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València, les formacions de Barxeta –Moltó, Roberto i Raúl- i Castelló -Marrahí, Roberto i Murcianetes- batran a les 16.30 hores en una jornada amb un doble enfrontament al trinquet de Xeraco. A continuació d'este duel, el trio líder a la classificació, El Genovés –Vicent, Tonet IV i José- es mesurarà amb el conjunt local –Vercher, Canari i Ricardet- en una partida que serà retransmesa en directe per À Punt.