La pretemporada imprevista

Amb les pròximes dues setmanes sense cap partida a disputar per l'aturada de les lligues a causa de les noves mesures contra el coronavirus, els pilotaris s'han trobat amb una mena de pretemporada que ja estan planificant. Una de les veus més autoritzades per a explicar esta situació inesperada pot ser la de Canari, que a més de pilotari és preparador físic.

Per al mitger de Xeraco, el fet d'estar al voltant de quinze dies sense competir no hauria de ser un problema. «Portem des de desembre preparant la Lliga i ja estàvem preparats, encara que no per a obtenir el pic de màxim rendiment, que el teníem previst per a finals de febrer. Ara hem de treballar paregut, però canviant alguns detalls», diu. La variació en els detalls als quals fa referència Canari es definirà per diferents factors. «Sobretot es tracta de mantenir la forma, però sabent que l'hem d'allargar més del que estava previst. Físicament és probable que algú torne més fort, però la part un poc més negativa és que no jugarem partides i això es nota perquè els entrenaments no tenen la intensitat de les partides.

Però insistisc, dues setmanes no han d'afectar massa». Les opcions per a preparar-se també podrien condicionar un poc. «Al gimnàs no podem anar perquè estan tancats. Cadascun tindrà la seua rutina de treball físic a casa i s'haurà d'apanyar amb els mitjans dels quals dispose. Això sí, ja tenim l'experiència de quan vam entrenar a casa durant el confinament i sobretot el material per a fer-ho», assenyala Canari.

Pel que fa al treball al trinquet, «a veure com podem organitzar-ho. A Xeraco podem utilitzar la instal·lació com a professionals, però no podem portar gent que no és del poble i trobe que el mateix passa en la majoria de localitats on els ajuntaments han posat els trinquets a disposició dels pilotaris».

Preguntat per si el cessament de les lligues condicionarà la preparació de la resta de la temporada, Canari apunta que «la planificació no es pot fer a llarg termini perquè hi ha molta incertesa. L'objectiu és estar bé sempre i amb això has de treballar. Ara ja sabem que la Lliga s'allargarà dues o tres setmanes, però igual després canvien les competicions d'ordre perquè s'ha de quadrar el calendari de tot l'any».



Decisió encertada



L'aturada no ha estat una imposició de les autoritats, sinó una decisió de la Fundació per la Pilota. «Teníem la possibilitat de jugar a porta tancada, però sent en principi dues setmanes, jo m'estime esperar perquè en la pilota sí que es nota molt l'absència de públic. Trobe que està bé la decisió de solidaritzar-se amb la resta de la gent que no pot treballar i amb els sanitaris, que ens estan demanant que ens quedem a casa perquè la cosa s'està complicant molt», conclou Canari.