Seve al trinquet, seve20 a Internet

No és època per a fervida fora de casa. La pandèmia afecta a totes les branques de la societat i la pilota d'elit estarà aturada fins al 4 de febrer, però això no vol dir que els jugadors estiguen inactius. Més enllà dels entrenaments, els pilotaris tenen els seus entreteniments. Amb el confinament i les posteriors restriccions sanitàries, plataformes com Twitch es van convertir en una autèntica revolució que van fer la vida més fàcil als seus consumidors. Entre streamers com Ibai, Shroud o TheGrefg es cola un dels pilotaris de la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall. Seve forma part de l'equip de Xàbia, però a la xarxa s'anomena seve20 i compta amb vora 400 seguidors, o cosa equivalent, mig aforament del trinquet de Pelayo el segueix cada dia en la seua faceta com a gamer. «Sempre m'ha agradat i volia llevar-me eixa espineta. Després de la quarantena vaig començar a retransmetre gràcies a un amic», declara Seve.

Estudiant de Grau Superior d'Informàtica, en parèntesis, Seve manté una passió pels ordinadors gràcies al seu cosí. Els videojocs sempre han format part del de Castelló i es confessa un consumidor de Youtube des dels seus inicis. «Amb 10 anys seguia a El Rubius i altres youtubers. Tenia il·lusió per crear el meu canal i quan vaig descobrir Twitch, em vaig decidir a provar», assegura el jugador de 21 anys.

Tot i que feia temps que Seve va obrir el seu canal, «fa uns quatre mesos que soc més seriós i tracte de retransmetre en directe cada dia per a veure quina seria la reacció», explica el castellonenc.

Entre els seguidors de seve20 hi ha gent propera a la pilota i també que desconeixen l'esport autòcton. «Alguns aficionats i jugadors m'han descobert jugant amb altres gamers », manifesta el de la Ribera Alta que habitualment gaudeix amb videojocs com Rocket League, Among Us o F1 2020, entre altres.

A més de retransmetre la seua habilitat als videojocs –activitat principal al canal- seve20 també comenta alguns vídeos, entre ells, la final de la Lliga de 2019 on Seve es va proclamar campió. «Tracte de mostrar la pilota als meus seguidors. Els pareix estrany, però alhora els agrada. Els resulta interessant. Molts diuen que s'assembla a la pilota basca», garanteix el de Castelló.

En els temps que corren, l'afició de Seve «és una manera d'evadir-se de la situació actual i de tindre motius per quedar-te a casa. Era convenient aturar la Lliga, està tot malament », comenta el mitger, al qual li agradaria que ser gamer «fora una professió. M'ho passe bé i ho puc combinar amb la pilota, podria dedicar- me a ambdues feines. Ho intentaré».

Mentrestant, l'equip de Xàbia va sumar quatre punts a la Lliga abans que s'aturara. «No ens afectarà.

Som tres jugadors regulars. Ian és un rest increïble, dels millors, i Néstor demostra cada any que és bon punter. Hem d'arribar lluny», analitza el finalista de l'edició anterior i que este 2021 vol ser el protagonista en la seua modalitat, ja que «ficaré tot de la meua part perquè ocórrega». Paraula de Seve, pilotari i gamer.