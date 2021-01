Monrabal es retira i Sacha debuta

Monrabal II ha decidit deixar-se la pilota i per tant serà baixa en la Lliga Bankia d'escala i corda, on encara no havia debutat, però on anava a competir en el trio representatiu de Montserrat juntament amb Marc i Santi. El seu lloc serà ocupat per Sacha, que debutarà en la màxima competició per equips.

Segons apunten des de la Fundació per la Pilota, que organitza la Lliga, Monrabal II ha notificat que la seua és una retirada total i no solament d'esta competició perquè li han oferit un treball que li atorgaria l'estabilitat econòmica que a hores d'ara no té en la pilota.

Monrabal II pertanyia al col·lectiu de jugadors sense fitxa que per tant no disposen d'un sou assegurat i que ingressen segons juguen. Si estan convocats per a les competicions oficials o trofeus tene una cobertura laboral i l'altra font d'ingressos són les partides del dia a dia que estan suspeses des de principis d'any a causa de la pandèmia.

En l'actualitat, la Fundació té contractats 24 jugadors i 12 joves incentivats econòmicament. Millorar la situació dels pilotaris sense nòmina ha estat una de les prioritats des que el coronavirus va aparéixer i per ells es van crear en la passada temporada competicions com la Copa 2. «Tant de bo poguérem tindre més pilotaris contractats. Entre totes les competicions oficials que es juguen durant l'any li donem cobertura laboral a 42 jugadors. La pilota és un esport competitiu i cada lloc ha de ser guanyat per mèrits esportius», assenyalen des de la Fundació.

Monrabal II es retira amb 30 anys i una destacada trajectòria, principalment com a punter. El de Vilamarxant ha estat campió de la Lliga en les edicions dels anys 2014 i 2017 i va guanyar la Copa en les temporades 2013 i 2017.



Entra Sacha



El substitut de Monrabal II en la Lliga, Sacha, espera amb il·lusió el debut en l'equip de Montserrat juntament amb Marc i Santi. «Són dos guerrers amb fam i ganes de guanyar i això es transmet. Jo també estic motivat al màxim pel fet de jugar amb ells», comenta Sacha.

Sacha és sobradament conegut en la pilota per ser el millor especialista valencià de la disciplina de 'one wall', que és molt popular en Nordamèrica encara que es practica en més de 50 països.

La suspensió, també pel coronavirus, de les competicions internacionals ha permés que Sacha afronte «una inquietud que tenia des de fa temps, que era tornar al trinquet. Mai m'havia desvinculat totalment, però ara estic entrenant molt més perquè, si decidisc jugar seguit és per a estar entre els millors», explica. Això sí, el d'Orba no vol abandonar el 'one wall'. Crec que puc compaginar i preparar un parell de cites importants a l'any», afig.

En la Lliga, Sacha es retrobarà amb uns altres dels representants de la 'generació del 98', la seua, com De la Vega, Giner, José Salvador o Álvaro Gimeno. «Tornar a jugar amb ells serà un privilegi perquè estan a un gran nivell i s'han convertit en importants en la pilota», diu.