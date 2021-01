Quan les bones paraules no són arrossegades pel vent

L 'Ajuntament de la Pobla de Vallbona i la Fundació per la Pilota van renovar ahir el seu conveni de col·laboració. La notícia cobra especial rellevància en l'actualitat per la incertesa en la qual està immersa no solament la pilota, sinó la societat en general, de manera que implicacions com estes són un pas cap a l'estabilitat, en este cas de l'esport propi dels valencians. El conveni implica que la Pobla de Vallbona estiga representada amb un equip en la Lliga, un altre en la Copa i la disputa del Trofeu d'Estiu, en el qual s'incrementaran els premis. «Si tots els ajuntaments de semblant pressupost ajudaren com des d'ací podríem contractar a tots els jugadors. Ací sí que demostren, amb fets i no en paraules, que tenen sensibilitat cap a la pilota», explicava el president de la Fundació, Josep Maria Catalunya.

D'una manera semblant es va expressar Puchol II, que en la Lliga jugarà per la Pobla de Vallbona. El campió individual va parlar en nom del col·lectiu de pilotaris. «Actuacions com les de l'Ajuntament de la Pobla ens demostren als jugadors que en veritat es creuen la pilota», va dir. Puchol II, com la resta dels se companys, continua preparant-se a l'espera de la represa de l'activitat esportiva. «Afortunadament en normalitat perquè tenim a la nostra disposició les instal—lacions adequades. Ara falta tindre data i calendari per a jugar, encara que siga a porta tancada».

Tornant al conveni, l'alcalde Josep Vicent Garcia el va definir com «un fet més d'una trajectòria. La pilota¡ és el nostre esport nacional i en el nostre projecte esportiu a mitjà i llarg termini vam plantejar que havíem de disposar d'unes instal— lacions decents, un esport base com toca i el suport al món professional. Els nostres esforços no són flor d'un dia i volem que el treball es mantinga. La pilota sempre tindrà una atenció preponderant». També va participar en l'acte la regidora Iris Marco, qui va apuntar com a previsió l'obertura del trinquet en la primera quinzena d'abril.

El recinte està ultimant la tercera fase de la seua remodelació. Primer es va canviar el pis, posteriorment es va cobrir la instal·lació i ara s'han reformat els vestuaris, la zona d'hostaleria i s'estan adequant accessos i espais per a persones amb mobilitat reduïda.