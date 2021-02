Una vida per a jugar de mitger

Hi ha vegades que la recompensa a un treball, tarda a aplegar. Pots estar lluitant al llarg d'anys sense premi, però la constància i l'esforç no es negocia, més si cap en el vessant esportiu. Héctor disputarà la XXX liga Bankia d'escala i corda en la posició de mitger, després de tota una vida batallant als trinquets en cerca d'este reconeixement. No serà la primera edició lliguera que el de La Vall de Laguar actue per davant del rest, però als seus 34 anys, l'alacantí li atorga un valor especial a esta decisió per tota la tasca positiva desenvolupada la temporada

passada.

«Estic molt content. Segons avances en la teua carrera, i l'objectiu que tenia al cap, era poder tindre esta oportunitat», manifesta el de La Vall de Laguar. «Els pilotaris com jo, que podem participar en la punta, mig o ser reserva, necessitem una dinàmica bona per disputar el lloc a pilotaris que estan per davant. Ara sent una pressió en eixe aspecte que de jove no tenia», reconeix Héctor. El bon final de temporada va fer possible que l'alacantí comptara amb este premi. «Era l'única manera. Aprofitar la mínima i guanyar», afirma Héctor que va acabar el 2020 amb el Trofeu Mixt MasyMas i el Memorial Vicent Pérez Devesa a les vitrines. Héctor forma part de l'equip de Vila-real, amb Puchol II al rest i Hilari per davant. «És un plaer jugar amb ell. Com a esportista tot el món sap el que representa, però com a company és igual o més. Ens acoblem bé i competim», destaca el mitger sobre el de Vinalesa, amb el qual va conquerir el Trofeu Mixt MasyMas l'any passat. Amb Hilari mai ha coincidit sobre les lloses, però les referències del de Beniparrell «són totes bones», comenta Héctor. Després de dues edicions jugant a la punta, el jugador de 34 anys vol «eixir per totes, que em respecten les lesions i gaudir de cada partida. Ho donaré tot i no tanque cap porta a res. L'any passat ho vaig passar malament perquè la dinàmica no era bona». No serà una experiència nova. Héctor va poder estrenar-se com a mitger a la Lliga de 2012, formant que només va disputar una partida, ja que malauradament es va lesionar i va estar fora dels trinquets vora tres mesos. En 2016, el de La Vall de Laguar també va participar en el mig, amb Puchol II i Conillet. En este cas, l'alacantí va entrar en la llista per la lesió de Jesús i el seu equip es va quedar a una unitat d'arribar a les semifinals. Així mateix, Héctor sap el que és guanyar una Lliga, encara que com a punter, quan tenia 21 anys. «La vaig aconseguir a l'any del meu debut, el 2008, amb Genovés II i Sarasol II. Recorde més el procés que el títol, era un xiquet que d'un dia per a altre em ficaren allí i vaig respondre. Em van fer rendir al 200% del que jo pensava que podia donar. Vaig fer bona amistat amb Genovés II i el considere de la meua família», explica el pilotari.