La disseminació de l'elit pilotaria

La idiosincràsia de la pilota resideix en el poble. Els carrers de les localitats valencianes van ser els primers escenaris on va créixer l'esport autòcton que ara practiquen un total de 64 jugadors en l'elit, segons ofereix la Fundació per la Pilota Valenciana al seu portal web. Als últims anys, la zona més prolífica va ser el nord de la província d'Alacant, a les comarques de les Marines. Un gran nombre de pilotaris, procedents d'una terra envoltada per costes i muntanyes, van capitanejar la primera línia, però hui en dia, l'àrea d'influència del món professional es reparteix arreu de la Comunitat Valenciana.

Ben és cert que depenent del territori, hi ha una modalitat que predomina sobre l'altra, que comparteixen galons o que domina sense oposició. El raspall és una religió al sud de la província de València, tal com confirmen els jugadors d'elit oriünds de la regió. Una disciplina que lluita amb l'escala i corda quan més s'apropa a la capital valenciana. Per la seua part, els pilotaris procedents de la modalitat per dalt de la corda estan més disseminats arreu de la nostra terra.

Si una comarca regna sobre la resta és la Safor. Badenes, Canari, José, Ibiza, Josep, Vicent (Xeraco), Brisca, Javi López, Salelles II (Oliva), Vercher i Punxa (Piles) formen la nòmina de pilotaris en una zona exclusiva per al raspall.

El nord d'Alacant continua engronsant gran part del llistat de pilotaris d'elit, encara que l'escala i corda redomina als trinquets d'estes comarques. La Marina Baixa aporta tres jugadors (Pere Roc II - Benidorm-, Santi -Finestrat- i Pablo de Sella), mentre que el planter de la Marina Alta s'amplia a nou components de la Fundació amb Conillet, Kruithof (Orba), Félix (Dénia), Ferrer (Llíber), Giner (Murla), Héctor (La Vall de Laguar), Pere (Pedreguer) i Tomàs II (Xaló), més Néstor (Pego) que trenca amb la norma com a participant en el raspall.

Una altra àrea d'influència dominant de l'escala i corda és el nord de València. A Soro III, Salva (Massamagrell), Puchol II, Vicent (Vinalesa), Bueno (Meliana), Álvaro G., Javi (Massalfassar) i Guillermo (El Puig), tots ells de l'Horta Nord, se sumen José Salvador (Quart de les Valls) i Lostado (Algímia d'Alfara), ambdós del Camp de Morvedre.

La Ribera Alta i la Costera són exemples on les modalitats convergeixen. El Genovés és el municipi costerut que més aporta amb Carlos i Genovés II a l'escala i corda, i amb Tonet IV, Raúl i Ricardet al raspall. Disciplina que també compta amb Moltó, Pablo (Barxeta), Ian (Senyera) i Sanchis (Montesa). Al territori riberenc també predomina la raspada amb Lorja, Roberto, Rafa (Alzira), Marrahí, Seve, Murcianet (Castelló) i Marc (Alcàntera de Xúquer), mentre que per dalt juguen Julio i Salva Palau (Alginet) i Marc (Montserrat). Així mateix, De la Vega és l'únic representant de la Ribera Baixa.

Cal destacar la figura de Francés (Petrer) com a l'únic pilotari d'elit de les comarques del Sud de la Comunitat Valenciana, concretament el Vinalopó Mitjà. Així com, Diego d'Onda (Plana Baixa) com l'ambaixador exclusiu de la província de Castelló.

La resta de pilotaris es reparteixen entre l'Horta Sud, Vall d'Albaida, Camp de Túria, Foia de Bunyol, València i el Canal de Navarrés.