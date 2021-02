L'elit haurà d'esperar

La pilota d'elit haurà d'esperar. La Comissió Executiva de la Fundació per la Pilota Valenciana es va reunir el passat dimarts i va prendre la decisió que l'activitat esportiva seguiria aturada. Això significa que la XXX Lliga Bankia d'escala i corda, com la XXXVIII Lliga Bankia - Trofeu Diputació de València de raspall, segueixen amb la suspensió de les partides, almenys fins a una nova reunió. Segons va comunicar la Fundació, el comissionat tornarà a valorar la represa de la competició la pròxima setmana, amb la possibilitat que continuen les lligues professionals el segon cap de setmana del mes de febrer.

La decisió està basada per l'actual situació sanitària. Les dades d'incidència segueixen sent greus i després de les converses que l'ens pilotari va mantenir amb les autoritats, va considerar este nou ajornament com el més coherent.

Si finalment esta dada és l'escollida, la Fundació va anunciar que les partides es disputarien a porta tancada. Això seria així fins que les autoritats sanitàries valoren que la situació és l'adequada pera què els trinquets tornen a acollir als aficionats a l'escala i galeries.

Cal recordar que la Lliga de raspall va poder disputar dues jornades abans de l'aturada esportiva com a mesura de solidaritat. Les formacions del Genovés (Vicent, Tonet IV i José) i Xàbia (Ian, Seve i Néstor) encapçalen la classificació amb quatre punts. Pel que respecta a l'escala i corda, només es va disputar una partida amb victòria de Vila-real (Soro III, Jesús i Salva).

Alguns pilotaris d'esta modalitat van donar positius als tests del coronavirus i això va obligar a la suspensió de la resta de duels de la primera jornada. No obstant, tots els pilotaris implicats, directament o indirectament, van superar la corresponent quarantena i es preparen per a la reactivació de les lligues.