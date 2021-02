En les bones mans de Genovés II

Està més que demostrat que les de Genovés II són unes de les mans més privilegiades dins del trinquet. Fora sembla que també, perquè els seus serveis com a fisioterapeuta són requerits per la gran majoria de les figures. «Molts pilotaris passen per les meues mans i agraïsc esta confiança, no pel negoci sinó perquè la pilota és el meu món. En raspall en tinc més perquè em moc més per la seua zona d'influència amb les consultes que faig al Genovés i Ontinyent, encara que a València venen molts jugadors de l'alt i també aficionats», diu Genovés II.

El fet de ser pilotari i de patir les mateixes molèsties que els seus pacients és, sense dubte, un valor afegit. «No soc millor físio per jugar a pilota i segur que hi haurà molt millors que jo, però a mi m'ajuda ser pilotari tant en la llitera com en el treball dels entrenaments i adaptació. A més m'alimente professionalment de la resta dels jugadors, de les seues singularitats i diferències», comenta.

Este vincle tan estret amb els companys i els practicants en l'àmbit aficionat de vegades pot ser un inconvenient «perquè hi ha tanta confiança que abusen prou de les telefonades en qualsevol moment. Em toca fer molt de 'tele-físio'», assenyala rient.

Tots, o la gran majoria dels esports practicats d'una manera professional exigeixen molt al cos; la pilota també. «El nostre és un esport violent amb les articulacions i damunt la pilota fa mal. També depén de molts factors perquè no hi ha dues pilotes iguals ni dos trinquets iguals. Inclús la meteorologia pot influir. Diria que la pilota és incontrolable, però este és un altre dels seus atractius», apunta Genovés II.

Entre l'ample ventall d'actuacions que requereixen els jugadors de pilota, el gran cavall de batalla apunta al muscle. «És l'articulació més castigada per inestable. És el gran maldecap dels fisioterapeutes. A més influeix prou la manera de pegar-li si ets rest o mitger i, dins d'esta diferenciació, la manera que té cadascun de jugar».

Ara que no s'està competint, l'activitat està orientada a «fer treball de prevenció i rendiment. I com tots tenim alguna cosa que altra, intentar recuperar de les molèsties o potencials lesions a llarg termini».

I quan la pilota es reactive caldrà recuperar el temps perdut en la Lliga. «Tenim clar que haurem de jugar més partides en menys temps i podem assumir eixe esforç, però em preocupa que puga donar-se algun problema físic, sobretot en el tema de mans o de dits per estar tant de temps parats. I és que entrenar no és igual que jugar».