Una setmana més, una setmana menys

La pilota va parar en un primer moment per solidaritat amb tots aquells que van haver de cessar en la seua activitat i amb tots aquells que segueixen en la primera línia en la lluita contra el coronavirus, que continuen demanant responsabilitat. La setmana passada, quan es va avaluar la possibilitat de la reactivació, es va decidir mantenir la suspensió «per coherència». I és que durant eixos dies es van registrar les pitjors xifres de morts i contagiats des que va començar la pandèmia.

Acaba de començar una altra setmana i novament hi haurà contactes i reunions entre els gestors de la pilota professional i les autoritats sanitàries i esportives. A l'espera del resultat d'estes consultes, el marge per a complir amb la previsió del calendari anual esportiu continua reduint-se. Una setmana més parats és una setmana més que caldrà recuperar.



A porta tancada



Els pilotaris tenen clar que per a recuperar el temps d'inactivitat caldrà disputar més partides en menys temps. L'any passat, en unes circumstàncies semblants i inclús pitjors pels mesos de confinament, l'esforç de jugar més sovint va ser assumible. Segons dades de la Fundació per la Pilota, cap jugador va superar les deu partides mensuals llevant d'alguna excepció i perquè el pilotari en qüestió va arribar a les finals de diferents tornejos de format curt.

També sembla clar que la porta tancada serà l'opció més probable fins que es puga recuperar un mínim de normalitat en tots els àmbits. Opció i necessitat per a no renunciar a cap competició i el corresponent patrocini. I quan el públic puga tornar, la pilota ja va demostrar que els trinquets són espais segurs on es compleixen totes les mesures de prevenció.

Els jugadors continuen preparant-se, la gran majoria a les instal·lacions que els diferents ajuntaments han posat a la seua disposició. Alguns consistoris, sembla que per desconeixement o per por a incomplir la norma, s'estan mostrant més reticents malgrat que sí que tenen la potestat de permetre que els pilotaris puguen entrenar.