José Salvador revitalitza l'esperit de la Lliga a les Valls

Zona de pilotaris exitosos com Álvaro, Dani o Melchor, a les Valls es trobaven orfes d'un jugador de l'elit fins a l'aparició de José Salvador. Debutant com a titular a la XXX Lliga Bankia d'escala i corda, el de Quart de les Valls representa a una mancomunitat del Camp de Morvedre, formada per cinc localitats, que torna a vibrar amb la primera línia de l'esport autòcton.

«Qualsevol jugador vol el seu lloc. M 'arriba't l'oportunitat gràcies al meu treball i a no decaure mai», comenta José Salvador, tot i que la pilota no era el camí esportiu escollit inicialment. «Jugava a futbol i em vaig avorrir quan em pujaren a una categoria superior a la meua edat», detalla el quarter. No obstant, Melchor va ser el que va apropar-lo a la pilota. «És mon oncle i vaig anar a veure'l jugar la final de la Lliga de 2007 a Pelayo. Ací em va nàixer l'afició», aclareix José.

Ara, José Salvador és el màxim ambaixador de pilota a la comarca. «Si no t'ho diuen, no te n'adones. Tracte de portar-ho amb tranquil·litat, estic orgullós de representar-los. La gent em transmet que està involucrada. Quan algú del contorn juga, els aficionats s'animen més a anar al trinquet», desenvolupa el de la Vall de Segó.

Si algú sap de la passió pilotaria que es viu a la Mancomunitat de les Valls són els últims exponents locals procedents del món professional, Álvaro i Dani. «Ací la gent és volca amb tu, encara que ha d'assumir eixa responsabilitat. La gent vol que guanyes, i eixa pressió la tindrà sempre, però també arrossega afició i revitalitza la pilota a les Valls», explica el de Faura. Així mateix, José Salvador significa, per al de Benavites, «una vitamina per als cinc pobles. Faura i Quart de les Valls són els únics clubs en activitat quan fa anys totes les Valls tenien equip. Ajuda al fet que hi haja afició».

La trajectòria de José Salvador fins a aplegar a l'elit no s'explica sense Raúl Herrera, monitor de les escoles de pilota d'Alfara de la Baronia i Algímia d'Alfara, amb un pas previ del rest per Quartell i el seu poble. «Des que vaig tocar el trinquet, vaig seguir amb Tecnificació i el CESPIVA. No he parat fins ací», explica el del Camp de Morvedre.

Si hi ha una especialitat on destaca el rest de 22 anys és en el mà a mà. «M'agrada jugar a soles. La responsabilitat del joc és meua. Estic content del paper que he fet en esta competició», comenta el dues vegades consecutives semifinalista, el qual compta amb un mestre d'excepció: Álvaro, campió en 11 ocasions de l'Individual.

«És el meu ull dret. Li tinc confiança perquè és disciplinat. Em sent reflectit. Té condicions per a l'Individual i és bon xiquet», analitza el més llorejat al mà a mà. «Sempre ha estat al meu costat. Rep consells tàctics seus. Instruccions que segons avança el temps, t'adones de qui t'ho ha dit i per què», puntualitza José. «Em vaig enfadar perquè De la Vega va véncer-lo, de forma merescuda. Vull que mossegue, encara que va agafant caràcter guanyador», afegeix Álvaro. Per la seua part, Dani considera que «és un rest amb un potencial enorme, no ha tocat sostre. L'he vist créixer com jugador des que va entrar a les primeres partides del trinquet de Borriana. M'alegra veure com recull els fruits jugant la Lliga. No hi ha cap esportista al seu nivell en totes les Valls».

Pel que respecta a la Lliga d'escala i corda, Félix i Bueno seran els companys de Salvador en l'equip representatiu de Dénia. «Bueno és una persona meravellosa dins i fora del trinquet, mentre que a Félix l'avalen els resultats. Tractarem d'acoblar-nos. A la Lliga no valen els marcadors, sinó que has de fer pinya en l'equip. Després va tot més rodat», analitza el morvedrí.

Tot i que l'estrena oficial serà enguany, José Salvador ja sap el que és jugar la Lliga com a suplent. El 2020, el rest de 22 anys va debutar en substitució del lesionat Marc, formant el trio de Montserrat amb Jesús i Álvaro Gimeno en una partida on van caure amb Almussafes per 60-55.

Altres pilotaris del Camp de Morvedre que treuen el cap per l'elit són Lostado i Jesús Sáiz, però cap dels dos al nivell actual que demostra José Salvador, hereu d'Álvaro, Ximet, Dani i Melchor a les Valls.