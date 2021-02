Pedreguer, amb la pilota d'elit, i Pere de nou al mig

La involucració de les autoritats en el món de la pilota d'elit resulta clau perquè continue creixent. Hi ha molts ajuntaments que recolzen l'esport autòcton en diferents vessants, però en la categoria professional, Pedreguer no falla. L'aposta per la pilota no soles existeix amb els convenis en la Fundació per la Pilota Valenciana, sinó promocionant a la gran figura sorgida del seu trinquet, Pere. Als seus 35 anys, el pedreguer representarà al seu poble a la XXX Lliga Bankia d'escala i corda, encara que en l'edició actual torna a una posició des d'on va conquerir el campionat el 2016, al mig.

«És una motivació. L'any passat no m'esperava jugar la Lliga a la punta, però és la meua feina i tracte de fer-ho el millor possible. És això el que m'ha tornat al mig», explica Pere, el qual va aprofitar la Copa 2020 per a reivindicar-se al mig en aplegar a semifinals amb Pere Roc II. «Va ser un gran treball físic i sobre tot mental. Em feia falta competir per demostrar el meu nivell», aclareix el de la Marina Alta.

Enguany, el mitger formarà a la Lliga amb Giner i Álvaro Gimeno, formant l'equip de Pedreguer-MasyMas. «Giner és un xiquet que l'he vist créixer, hem compartit molts entrenaments, viatges i partides. M'agradaria ajudar-lo perquè acabe d'explotar, es mereix un títol gran. Álvaro fa molts quinzes a la punta», detalla Pere.

El conveni de col—laboració signat, el passat 4 de febrer, entre l'Ajuntament i la Fundació estableix un copatrocini amb Supermercados MasyMas que assegura la participació del consistori en la cartelleria de la Lliga i la Copa.

A més, Pedreguer també va renovar el conveni amb l'empresa Trinqueter S. L. per a la gestió del trinquet, mentre que Pere tampoc queda fora del radar institucional. El mitger continuarà lluint la imatge corporativa de la institució en l'equipació després de renovar altre conveni col—laboratiu el passat 25 de gener.

«Estic agraït de saber que els tinc darrere, igual que els altres patrocinadors. Sent eixe suport. Saber que estan pendents de tu és satisfactòriament bonic. M'ajuden molt, és un honor saber que el meu treball dona nom al poble», manifesta el jugador alacantí, el qual considera que les seues característiques al colp no són les idònies per al trinquet de Pedreguer. «Sent la calor de la gent i acabe cabrejat per no poder donar tot el millor de mi. Tinc una pilotada violenta, em corre la pilota i se m'obri. No encerte en la llotja, hauria de tindre un colp més penjat», especifica