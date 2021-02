Una selecció idònia, cara el futur

La Comunitat Valenciana pot estar tranquil—la de cara a mostrar-se amb el joc de pilota en l'àmbit internacional. L'entrada de Vicent Molines com a seleccionador absolut valencià vol assentar les bases d'un projecte on els jugadors idonis siguen els que participen dels planters definitius als pròxims tornejos mundials i continentals. Per això, Molines no tanca portes a cap pilotari seleccionable, dins d'uns paràmetres establerts pel cos tècnic que completa Marcos Naya: la polivalència, l'estat de forma i jugadors específics que destaquen sobre la resta en certa modalitat.

Entre els mesos de setembre i octubre van tindre lloc les primeres concentracions que van servir per a descobrir les qualitats dels convocats (membres de la selecció valenciana, jugadors que van passar per categories inferiors i pilotaris d'elit en un to físic destacable), 14 pilotaris en categoria masculina i cinc en la femenina. No obstant, a eixos entrenaments van faltar noms per coincidència amb la vida professional, per tant no és la convocatòria definitiva.

«És una preselecció, hi ha un ventall de possibilitats. Si un jugador el puc aprofitar en una modalitat, però no pot jugar en altra, em limita la convocatòria. Busquem que els perfils encaixen en el que planifiquem. Els jugadors també tenen capacitat de dir-me si es veuen millor en altra posició o modalitat, que proven. Algú s'haurà de quedar fora per no complir el perfil tècnic. Vindrà el que s'ho guanye», explica Vicent Molines que després de set anys com a seleccionador als combinats inferiors, a més de l'experiència prèvia, reconeix que «els conec, saben que els demanaré». Cal recordar que els xics juguen a Joc Internacional, Llargues, One Wall i una modalitat local, mentre que per a les xiques és el mateix a excepció de la disciplina de ratlles.

La planificació estava prevista per a disputar el Mundial de Pilota a Mà el pròxim estiu, encara que Molines veu «difícil» que se celebre. Al passat mes de setembre, la NK-FNPJ (Bèlgica) va rebutjar a l'organització del campionat a causa de la pandèmia. Sense una decisió definitiva per part de la CIJB (Confederació Internacional), l'equip de Molines continua treballant per a futurs entrenaments. «És tot horitzontal. Els jugadors han d'aportar, no vull que el lideratge recaiga en una figura», detalla el seleccionador. Si la incidència de la pandèmia ho permet, a Pasqua hi hauria altra concentració. A més, «hi ha una possibilitat de fer un encontre amistós a l'estiu amb el País Basc», desvetla Molines. Una cita que serviria per a provar jugadors.

Així mateix, el de Xaló sap que compta amb el compromís de l'elit. «Si donen un bon rendiment, vindran», comenta Molines, el qual voldria aplegar a un acord amb la Fundació per la Pilota per tal que puguen «compaginar el seu treball amb els entrenaments. Cal entendre's, no vull perjudicar els seus interessos», continua el tècnic d'una selecció valenciana que no tanca portes en projecció cap al futur.