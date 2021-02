Tomàs II, evolució cap a la glòria

Qui li diria a aquell juvenil que va debutar al trinquet de Pedreguer que hui en dia seria una de les figures de la pilota d'elit. El 2004, Tomàs II va començar a batre's amb la primera línia des de la punta. La trajectòria del de Xaló va canviar els darrers anys en enrederir la seua posició cap al mig, no per ser un mer acompanyant d'un rest estrela, sinó per a convertir-se en un dels protagonistes sobre les lloses. La Lliga i la Copa conquerides la temporada passada, refermen a Tomàs II com un dels actors principals de l'escala i corda professional. «Va ser el millor any de la meua carrera esportiva. Vaig superar els anteriors i trobe que vaig a més. Ara tinc un dimoni i un àngel al cap. Per un costat em diu que enguany serà més difícil, i l'altre es pregunta, perquè el 2021 no pot ser millor?», assenyala el mitger.

Tal van ser els èxits de Tomàs II al 2020, que l'Ajuntament de Xaló va ficar-li el seu nom al carrer de pilota municipal. «És un orgull, internament em sent un privilegiat», detalla el jugador de 31 anys. A més, l'estat de forma de l'alacantí el va dur a ser convocat per als entrenaments de la selecció valenciana. «Em va fer il·lusió que m'ho proposaren. Va ser un repte més i posaré tot de mi per anar a qualsevol campionat», comenta el mitger.

No obstant, Tomàs II va explotar el seu potencial tard perquè «pense que la pilota és un esport més tècnic i ho agafes amb l'experiència. Les lesions també van frenar el meu moment. Segons avance, i aconseguits objectius com els títols, jugue amb més tranquil·litat. Gaudisc d'on he aplegat, eixa és la clau», analitza un pilotari que gràcies al seu treball va aconseguir que la Fundació per la Pilota Valenciana «confiara en mi econòmicament i esportivament».

De cara a la temporada 2021, el de la Marina Alta demana «principalment no lesionar-me. Després fer un bon paper i que la gent gaudisca del meu joc, i finalment guanyar partides i títols». Campió de l'última Lliga Bankia d'escala i corda amb Puchol II i Guillermo, en l'edició actual jugarà amb Genovés II i Conillet representant a Murla. «Conillet és un jugador a tindre en compte. Pot ser un dels punters referents, podria ser mitger i això em tranquil·litza. Amb Genovés II he jugat moltes partides com a parella en la seua plenitud. Estic còmode amb ell, conec quin paper pot fer. Soc conscient que jo he d'estar bé perquè l'equip destaque. Assumisc eixa responsabilitat, encara que no sent pressió per revalidar-la», manifesta.

Tot i que Tomàs II es va guanyar la plaça al mig, el xaloner no descarta jugar a la punta «quan no puga estar a l'altura. Sempre he gaudit tenint un nom com a punter, encara que no sé si estaria igual de còmode», declara un pilotari que deu el seu nom esportiu a son pare, rest destacat a llargues. Després de debutar com a Tomàs i jugar la segona partida com a Juan Bautista, el seu nom real, Pizarro (antic trinqueter de Pedreguer) el va batejar com a Tomàs II, un malnom que ara llueix en els millors cartells de l'actualitat.