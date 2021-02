En totes les etapes educatives

Tradicionalment, el coneixement o introducció a l'esport de la pilota s'ha produït per vincles tan estrets com la transmissió de pares a fills o les amistats més pròximes. En l'actualitat, segons un estudi demoscòpic realitzat per la Càtedra de la Pilota, l'ensenyament als centres educatius arriba a tindre pràcticament el mateix pes específic en esta primera presa de contacte.

La introducció de la pilota en els col·legis va començar fa quinze anys amb la creació del programa Pilota a l'Escola, promogut des de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport amb la col·laboració de la Federació de Pilota Valenciana. «Es tracta d'un programa que té com a objectiu general que tot l'alumnat valencià conega l'esport nacional valencià, que és la pilota. Al mateix temps que es transmet al professorat totes les possibilitats educatives que la pilota té a l'hora de treballar els valors educatius, socials i culturals del sistema educatiu», explica Sebastià Giner, coordinador de pilota de la Generalitat.

Estes actuacions són, per tant, un caldo de cultiu de nous aficionats i practicants. I tal vegada, d'ací a uns anys, l'origen de la trajectòria d'algun campió individual de la pilota professional.

L'inici del programa Pilota a l'Escola es va produir en l'ensenyament de primària, amb sessions més orientades a què l'alumnat s'ho passe bé practicant i coneixent la pilota. Enguany hi ha previstes 420 sessions i una estimació de quasi 15.000 participants. En seran 5.000 menys que en el curs 2019, «però és una xifra molt satisfactòria tenint en compte la situació de pandèmia i les mesures de seguretat que s'han d'adoptar per a garantir la seguretat dels alumnes», assenyala Giner.

Va ser en l'any 2016 quan la tasca que s'estava desenvolupant en primària es va estendre a l'ensenyament de secundària «perquè eixa feina no es perdera».

A més a més, des de l'any 2012, les universitats estan incorporant de manera progressiva l'assignatura de pilota valenciana al seu temari. «Estem en converses en les quals encara no la tenen incorporada».

Formació professional Així les coses, la pilota estava present en el sistema educatiu en primària, on es comença a transmetre els coneixements, secundària, on s'aprofundeix en estos coneixements, a més de l'esmentada formació per als universitaris.

Però faltava una etapa per complir l'objectiu que la pilota estiga present en tot el sistema educatiu i serà enguany quan Pilota a l'Escola arribarà a la formació professional. «La finalitat és complementar la formació del futur tècnic. L'objectiu és assolir uns coneixements que li permetran formar en un futur, ser monitors de pilota», diu Giner.

Una altra novetat en este curs és la figura d'un 'expert', «que és el jugador professional que té l'experiència en este camp en concret de l'àrea d'estudi. A petició del centre educatiu, este professional estarà a disposició del professor per a assessorar en qüestions tècniques, tàctiques i de mecanisme del joc».