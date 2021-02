Treball perquè torne la Lliga

La pilota d'elit està parada, però no així el treball perquè reprenga com més prompte millor. La Fundació per la Pilota Valenciana continua mantenint converses amb les autoritats sanitàries i esportives per tal que l'activitat torne als trinquets. Mentrestant, els jugadors segueixen amb la seua preparació per a mantenir la forma i de cara a reaparéixer de nou sobre les lloses.

Les lligues professionals seran les primeres competicions que recuperarien la senda de la normalitat, una vegada que les institucions corroboren l'absència de risc de contagi i les mesures de seguretat contra la Covid-19 que s'implantarien.La Comissió Executiva de la Fundació es va reunir ahir per avaluar la situació actual i per dissenyar la possible represa de les lligues amb les indicacions de les autoritats. Així, la competició per equips més emblemàtica serà el punt d'eixida perquè la pilota d'elit reconduïsca la temporada. Això suposarà un canvi en la planificació original.

L'esperança de la tornada de la competició va fer que la Fundació començara a plantejar les possibles adaptacions del calendari per tal de recuperar el temps perdut, és a dir, les partides corresponents al període d'inactivitat esportiva. No obstant, no hi ha una data concreta per la tornada de les lligues als trinquets, però es vol respectar el descans dels pilotaris entre jornades per evitar lesions.



Porta tancada



El que sí que està clar és que la represa de la competició tindrà lloc sense públic. A més, la Fundació va comunicar que s'adaptarà la reglamentació a les noves circumstàncies conseqüents de la pandèmia. Així mateix, l'ens va elaborar una selecció de possibles trinquets que albergaran les partides fins que les autoritats consideren que la situació és propícia per a la tornada dels aficionats.

Després de la resolució del DOGV del passat 20 de gener, la Fundació va cessar tota l'activitat esportiva com un acte de solidaritat amb la societat valenciana. Una decisió que es va prolongar per coherència davant la gravetat de les dades de la incidència de la pandèmia.

Cal recordar que abans de l'aturada, la XXXVIII Lliga Bankia - Trofeu Diputació de València de raspall va viure les dues primeres jornades al complet, mentre que a la XXX Lliga Bankia d'escala i corda només es va disputar una partida de la primera data. Els resultats positius d'alguns pilotaris en el test del coronavirus van obligar a suspendre la resta de partides corresponents a la jornada inicial. Açò ja és passat, ja que tots els afectats van acabar la quarantena i van donar negatiu a les proves a posteriori.