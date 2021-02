Paco Lorja, de la punta al mig després de tres finals consecutives

Amb una miqueta de sort, Paco Lorja seria a hores d'ara un dels jugadors més llorejats de la Lliga Bankia de raspall amb solament vint-i-un anys, però la deessa Fortuna no va estar del seu costat en les tres darreres edicions, on ha encadenat altres tantes finals consecutives.

Enguany, l'objectiu és acumular la quarta aparició en la partida definitiva i aconseguir el primer títol en una edició que resulta molt especial per al pilotari d'Alzira. «Després de quatre anys jugant de punter és la primera vegada que estic al mig. Trobe que m'he guanyat esta oportunitat per constància i pel treball que vaig fer en la passada temporada on vaig arribar a les finals de la Lliga, la Copa i el Trofeu Mancomunitats», diu Lorja.

El començament, però, no ha estat massa positiu per a l'equip de Castelló, que completen Marrahí i Murcianet, que acumula dues derrotes en dues partides. «Ens ha faltat rematar. A este nivell, si no mates et maten. Contra jugadors de la qualitat de Tonet IV, Seve o Ian, les pilotes clares de quinze en són mínimes i s'han d'aprofitar perquè difícilment tens una segona oportunitat. Així i tot, la Lliga acaba de començar i la imatge de l'equip ha estat bona tot i les derrotes».

Pel que fa a la seua estrena al mig, Lorja assegura trobar-se «molt bé encara que de vegades un poc estrany perquè no és el meu hàbitat natural en trio i mai havia jugat partides de la màxima exigència. Però crec que ens hem acoblat prou bé i que podem plantar cara a qualsevol», apunta.

L'equip s'ha conjurat per a remuntar el vol. «Estic en contacte amb Marrahí i tenim clar que en la tornada anirem a totes. Els pròxims dies entrenarem junts i tinc ganes perquè té un regal per a mi encara que no m'ha volgut dir què és».

La impaciència s'apodera de Lorja per saber quin serà el regal, però sobretot «per poder tornar a jugar, a fer la nostra feina».



Esta setmana, el col·lectiu de pilotaris s'ha manifestat demanant que la pilota s'equipare amb altres esports. «Tal vegada no hauríem d'haver parat. Ho vam fer per unir-se a la causa, per solidaritat, però ara que ja no es pot esperar més hem volgut tornar i no ens deixen quan la resta dels esports sí que continuen jugant. No entenc que en la pilota no es puga jugar a porta tancada», conclou Lorja.