Rosendo, l'escultor del Genovés

Les figures no naixen, es creen. La formació és bàsica a qualsevol esport i la pilota d'elit no queda enrere. Els primers passos sobre les lloses del trinquet són claus perquè les noves generacions absorbisquen tècnica i qualitats en mans d'algun mestre. I si parlem del Genovés, Rosendo Pastor és l'artífex que hui en dia Moltó, Tonet IV, Lorja, Ricardet, Raúl, Montaner o Pablo formen part de la primera línia del raspall. Com quan Miguel Ángel esculpia les seues obres d'art, Rosendo continua engrandit la seua obra que va començar el 2004, quan Genovés II li va demanar una ajuda a l'escola municipal de pilota del Genovés.

«No tenia temps per ocupar-se de tot, i així vaig entrar», recorda el monitor genovesí que aleshores també exercia com a trinqueter i jugador de raspall amateur. Moltó va ser la primera gran figura esculpida per Rosendo, encara que el de Barxeta va haver de canviar de clubs en cadets. «No tenia rivals en eixa generació», explica el tècnic.

Amb una pedrera tan prolífica com la del Genovés, Rosendo només pot sentir «orgull per veure'ls ací dalt». L'Individual de raspall que va conquerir Tonet IV va ser l'obra inacabada de Rosendo amb Moltó, el seu David particular. «Vaig sentir una alegria, com si l'haguera guanyat jo. Des que va entrar amb nou anys i ara amb 22, imaginat si l'he vist créixer», comenta el del Genovés, encara que puntualitza que «si qualsevol d'ells aconsegueix un triomf, em fiquen content».

Rosendo guarda records amb tots ells, com per exemple amb Montaner que «tenia un temperament molt fort, sempre el calmaven», bromeja. De Tonet IV, el monitor de la Costera rememora que «no volia perdre ni a les bales. És un del tipus de xiquets que volia guanyar-ho tot, se n'anava plorant a casa quan era derrotat».

Un dels alumnes, ara comparteix mestratge amb Rosendo, Ricardet. «Tenim quasi 60 alumnes, necessitàvem ser dos tècnics. Jo li dic que ell és d'escola. Mesclem l'antiga manera d'entrenar tècnica amb la nova preparació física», detalla el del Genovés.

Els germans Llopis, Sergi i Aitor, i Carlos Sanchis, nebot de León, són alguns noms per apuntar-se de cara al futur. Almenys, així ho va assegurar Rosendo, l'escultor de l'elit al Genovés. Caldrà fer-li cas.