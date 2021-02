La pilota d'elit està llesta per a la represa competitiva

Tot està llest al món professional de la pilota valenciana. Si hui hi haguera una ordre per a poder reactivar les competicions, demà hi haurien partides. La Fundació per la Pilota Valenciana ho té tot preparat perquè una vegada es done el tret d'eixida a la tornada de les lligues professionals, poder disputar-les sense cap imprevist més alié a l'organització que gestiona la primera línia de l'esport autòcton.

Això no obstant, tot haurà d'esperar fins al pròxim 1 de març, data on conclouen les restriccions contra la pandèmia dictades per la Generalitat Valenciana. Amb una incidència acumulada de casos positius en descens, des de la Fundació esperen que en la pròxima comunicació institucional s'òbriga la mà perquè la pilota reprenga la seua activitat esportiva. Només així, la pilota professional tornarà als trinquets, amb el vistiplau de les autoritats sanitàries i esportives.

Cal recordar que la pilota d'elit és l'únic esport al màxim nivell que ha vist aturada la competició. El passat 21 de gener, les lligues professionals van suspendre's quan la Fundació va decidir sumar-se a la inactivitat per solidaritat amb la societat valenciana. Amb la continuïtat de les restriccions, el 12 de febrer, l'ens pilotari va voler reprendre l'activitat esportiva. La resposta institucional va ser negativa i la Fundació va reivindicar la consideració de l'esport autòcton, declarat BIC, com a professional i l'elaboració d'un marc legal que defenga la figura del pilotari d'elit. Una demanda a la qual es va sumar el col—lectiu de jugadors amb altre comunicat.

La idea és que el sofriment que pateix el món pilotari professional no s'estenga més enllà de la setmana vinent, i per això, els jugadors mantenen la seua preparació per estar llestos a la primera ordre positiva.

La possible tornada als trinquets es produirà amb la màxima seguretat. Més enllà de les característiques mesures sanitàries, les partides de les lligues es disputarien a porta tancada en un espai ampli com és un trinquet. A diferència d'altres esports actualment en actiu, la pilota no és una disciplina de contacte, per tant els riscos de contagis són més baixos que el tipus d'esports abans citats. A més, els trinquets són instal—lacions descobertes o bé, ventilades gràcies als finestrals.

La intenció de la Fundació és recuperar el temps perdut. És necessària una reestructuració del calendari original i per tal de complir els terminis es reduirà el període entre jornades. Tanmateix, la reprogramació de les partides es realitzarà complint amb els descansos pertinents dels jugadors entre cada data competitiva.