"¿Dónde está ahora el deporte 'nacional'?"

La pilota valenciana espera hoy el «sí» del Consell para retomar las competiciones, después de casi un mes y medio parada por las restricciones sanitarias en lo que es un agravio comparativo sin precedentes con el resto de deportes profesionales. El mundo de la vaqueta reclama con urgencia una excepción por parte de las Consellerias de Cultura y Deportes y la de Sanitat para no perder todo el terreno perdido en los últimos años mientras otras competiciones, con mayor riesgo de contagio de Covid-19, siguen en marcha. «Estamos muy enfadados por esta situación. Está claro que hay una burocracia, pero no puede fallar en contra de lo que es nuestro. Yo, particularmente, estoy cansado de que nos usen como el deporte nacional para salir en la foto, pero cuando pasa algo malo, ¿dónde está el deporte autóctono? No nos gusta que la Generalitat nos abandone ahora. La viabilidad de la pilota valenciana, así, no es posible». Las palabras son de Genovés II, uno de los jugadores profesionales de más renombre.

El vacío legal que sufre la pilota valenciana, ignorada como profesional pese a que muchos jugadores viven de ella, la ha dejado inactiva desde la resolución de la Conselleria de Sanitat del 19 de enero. «Sería importante que nos dejasen jugar porque el único lugar donde se juega a pilota valenciana es aquí. Si no nos dejan, ya no se juega en ningún sitio y las consecuencias son horribles en comparación al resto de deportes», explica Javier Nadal 'Dorin', gerente de la Fundació de la Pilota Valenciana (Funpival), colectivo que gestiona la pilota profesional. «Nosotros decidimos parar semanas antes por solidaridad, al ver cómo estaba la situación, y cuando vamos a continuar no nos dejaron, mientras el resto de deportes habían decidido seguir con su actividad. Lo que pedimos no es nada especial, sólo que nos dejen jugar a puerta cerrada, como el resto. Son 6 jugadores en una cancha de 60 metros de largo en instalaciones (trinquets) ventiladas, con un riesgo mínimo de contagio»,afirma Dorin. «Si no podemos jugar ni a puerta cerrada, estamos muertos. ¿Quién vendrá luego a reflotar la pilota? Sin patrocinadores, sin televisión, nos hundiremos», añade. «Lo que pedimos es lo que todo el mundo da por hecho: que se nos recoja normativamente para tener una defensa ante situaciones como esta, en la que precisamente lo que es nuestro sale más perjudicado», apostilla.

Tanto las competiciones profesionales de fútbol (Liga) y baloncesto (ACB) como las de todos los deportes que están reconocidos por el Consejo Superior de Deportes continúan con su actividad en la Comunitat Valenciana, excepto la pilota. Paradójicamente, está catalogada por el gobierno valenciano como Bien de Interés Cultural. «¿De verdad que el Consell no puede emitir una excepción con nuestro deporte?», sentencia Genovés II, hijo de la gran leyenda.