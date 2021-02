Última posada a punt per a la Lliga

Última posada a punt per a la Lliga

Des que el dijous es va conéixer que la pilota professional podia tornar a l'activitat i una vegada que el divendres es va fixar el pròxim dimecres dia 3 de març com a data de tornada amb la represa de les lligues, els pilotaris estan intensificant els entrenaments, principalment al trinquet, on s'estan succeint els simulacres de partides per a recuperar totalment el tacte i les sensacions amb la pilota.

Les darreres partides d'ambdues competicions es van disputar els dies 16 i 17 de gener, amb la qual cosa els jugadors han estat sense competir durant mes i mig. Un termini de temps que resulta molt prolongat per a un esportista d'elit, encara que s'espera que l'aturada no afecte massa al seu nivell.

Els organitzadors de les lligues basen esta opinió en el precedent de l'any passat, quan el confinament va durar al voltant de quatre mesos i en la tornada es va confirmar que tots estaven en perfecte estat de forma.

En aquella ocasió, a més, les complicacions per a preparar-se van ser majors perquè durant el temps en el qual solament es podia treballar a casa molts no disposaven de material adequat per a entrenar i es van haver d'arreglar amb allò que hi havia o inclús tirar d'inventiva amb utensilis domèstics.

Una altra raó per a ser pensar que la reactivació es realitzarà amb normalitat, no solament pel que respecta a l'espectacle sinó també pel risc de lesionar-se que implica parar i tornar després d'un temps considerable, és que els pilotaris han pogut tocar pilota en els trinquets gràcies a la sensibilitat i compromís de molts ajuntaments, que han posat les instal·lacions municipals a la seua disposició per la seua condició de professionals.



Pràcticament inèdits



En la Lliga Bankia d'escala i corda solament es va poder completar la partida inaugural i per tant encara hi ha sis equips inèdits, que no han mostrat quines poden ser les seues possibilitats en la competició.

En el campionat germà de raspall sí que han debutat els sis equips participants, que han disputat dues jornades de la fase regular. En les partides completades, tots van ratllar a bon nivell i van demostrar que almenys tenen armes per a lluitar per a accedir a les semifinals.