Puchol II, De la Vega i Marc es recuperen i Giner vola

La XXX Lliga Bankia d'escala i corda va viure altra jornada frenètica al trinquet de Pelayo. Un total de quatre partides, corresponents a la segona data, se celebraren a la catedral de la pilota on un equip va col·locar-se la primera etiqueta de favorit. La formació de Pedreguer-MasyMas (Giner, Pere i Álvaro Gimeno) és l'únic trio que ha sumat tots els punts possibles, quatre. Ahir, els alacantins van véncer a Benidorm (Pere Roc II, Nacho i Guillermo) per 60-45 en la partida que va servir per a concloure la cita. Per altre costat, els conjunts de Puchol II, De la Vega i Marc van obtenir la seua primera victòria i es recuperen després de caure a la jornada inicial.

Amb els resultats d'ahir, la classificació s'estreny, encara que Pedreguer mira per damunt a la resta. Cal destacar a Giner en el triomf d'ahir, però és que els seus companys no queden darrere. Pere ha recuperat sensacions de campió i ahir no errava pilota, i el creixement d'Álvaro Gimeno es reflecteix a cada partida que juga.

Darrere d'ells se situa la formació de Dénia (José Salvador, Félix i Bueno) amb tres unitats. El trio alacantí va perdre per 60-50 davant Almussafes (De la Vega, Javi i Bueno), que es col·loquen sextos amb dues unitats. Un altre equip que es va refer va ser el de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Héctor i Hilari) en véncer a Vila-real (Soro III, Jesús i Salva) per 60-30. El trio de Puchol II puja a la cinquena plaça amb dos punts, els mateixos que els castellonencs, quarts.

Així mateix, Montserrat (Marc, Santi i Kruithof) va superar (60-55) al de Murla (Genovés II, Tomàs II i Conillet) en la partida més disputada del dia. Els de la Ribera Alta marxen sèptims amb dues unitats, mentre que els de la Marina Alta tanquen el tauler amb un punt.