Tonet IV continua intractable

Tonet IV ja era favorit abans de començar la Lliga de raspall perquè a hores d'ara és el pilotari que marca la diferència, però a mesura que avança el torneig confirma encara més esta condició pels magnífics acompanyants que ha trobat en els debutants Vicent i José. Ahir, l'equip del Genovés va sumar la quarta victòria consecutiva i continua líder com a únic trio invicte.

La competició va visitar el trinquet de Xeraco per a completar la quarta jornada de la fase regular. La sessió intensiva va començar al matí amb la victòria per 30-20 de la formació de Castelló de Marrahí, Lorja i Murcianet davant de la de Barxeta amb Moltó, Roberto i Raúl.

La confrontació va ser bona i va resultar intensa. El desenllaç favorable al trio de blau es va decidir principalment per la major capacitat de Lorja i Murcianet per a acabar el quinze. El duel entre restos va estar més equilibrat. Amb este resultat, Marrahí se situa quart amb 4 punts i Moltó cinqué amb 2.

Ja a la vesprada, victòria pel resultat sabater de 30-0 per al conjunt de Xàbia amb Ian, Seve i Néstor davant el representatiu d'Oliva, on Pablo va acompanyar a Brisca i Ibiza com a substitut del lesionat Salelles II.

Els dos equips van començar molt bé. Ian va fer el primer joc al dau, però patint, i en el segon es van avançar Pablo i els seus companys amb 30-0. Però no el van tancar i a partir d'ací la partida va ser molt fàcil per als guanyadors.

El conjunt que lidera Ian es segon en la classificació amb 7 punts mentre que el trio d'Oliva cau fins a la posició de cuer amb 2 punts.

I per a tancar la sessió, recital de Vicent, Tonet IV i José davant el conjunt de Xeraco de Vercher, Canari i Ricardet, que van caure per 30-10.

Els vencedors es van mostrar intractables al dau per les tretes de Vicent i les rematades dels seus companys, mentre que al rest també van remar bona cosa. Enfront, Vercher, Canari i Ricardet van defensar millor que van atacar.

El trio del Genovés suma ara 8 punts i el de Xeraco es queda amb els 5 que tenia i descendeix una posició per a situar-se tercer.