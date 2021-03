A per la senda de la normalitat

És prompte per a dir que la pilota d'elit ha recuperat la seua normalitat, però després que la setmana passada es reprengueren les lligues professionals, no és desventurat dir que està en un bon camí de tornada. Almenys, a escala esportiva. Així ho demostra l'alt nivell exhibit pels protagonistes en el darrer cap de setmana. Cal destacar la igualtat que es va viure al trinquet de Pelayo amb el desenvolupament de la segona jornada de la Lliga Bankia d'escala i corda, a diferència de la jornada prèvia, quan el distanciament als marcadors van ser contundents. Per l'altre costat, El Genovés comanda la Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall sense donar símptomes de feblesa i amb Xàbia com l'alternativa.

I és que després de 45 dies sense activitat als trinquets, les lligues van tornar el passat 3 de març amb sis partides repartides en els trinquets del Genovés (raspall) i Pelayo (escala i corda). Tal volta perquè ja havien disputat dues partides abans de l'aturada per les mesures restrictives en la lluita contra la pandèmia, els resultats en la modalitat de la raspada van ser més ajustats. A excepció d'un 30 per cap de Castelló contra Oliva, a causa de la lesió de Salelles II, la resta van oferir un gran nivell.

En la tercera jornada, viscuda el passat dissabte a Xeraco, la dinàmica va continuar igual i només l'equip oliver va claudicar amb contundència. Els de la Safor estrenaven rest, Pablo, i la falta d'acoblament serveix d'excusa per a justificar este desequilibri. El que està clar és que Vicent, Tonet IV i José van un pas per davant. El Genovés va desfer-se del seu rival més immediat, Xeraco, i ara s'enfrontarà amb els nous perseguidors: Ian, Seve i Néstor.

En la Lliga d'escala i corda, Pedreguer-MasyMas és l'únic equip en sumar quatre punts en dues jornades. Darrere marxa Dénia, que va sumar un punt tot i la derrota contra Almussafes. A continuació, cinc equips igualen amb dues unitats, mentre que el trio de Murla també va estrenar-se a l'última data, encara que també va ser derrotat. Este equilibri per dalt de la corda es deu al repartiment de victòries. La segona jornada va ser quasi compensatòria per tots aquells que van entropessar el 3 de març. Equips com el de la Pobla de Vallbona van reduir el coeficient de tantejos, cas contrari de Vila-real, una de les dues formacions que van estrenar-se (16 de gener) abans de l'aturada i que tornaren després de 50 dies. L'altre, Almussafes, va recuperar punts i dos tantejos, mentre que Montserrat només va retallar un joc al seu coeficient en el seu triomf.